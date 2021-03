Covid a Siena, De Mossi: "Possibile zona arancione e scuole aperte"

19 marzo 2021 a

“I numeri di tutta la settimana ci fanno pensare che Siena resterà in zona arancione e con le scuole aperte”. Così ieri in serata il sindaco Luigi De Mossi. “Vi informerò domani (oggi, ndr) quando sarà terminata la riunione del Ceps, Comitato per l’emergenza e la sicurezza scolastica, istituito dalla Regione Toscana”.

La decisione ufficiale dunque ci sarà solo nella giornata di oggi, ma sono alte le probabilità che le scuole di ogni ordine e grado di Siena riaprano da lunedì. I dati relativi al territorio del Comune di Siena, infatti, farebbero assestare la media al di sotto dei 250 contagi da Covid ogni 100mila abitanti, numero previsto dal Dpcm per la chiusura delle scuole in zona arancione. La decisione, che spetta alla Regione Toscana (anche se saranno “concertate” con il Comune di Siena), è legata alle ultime valutazioni e anche, chiaramente, alle decisioni governative per quanto riguarda il colore della regione stessa. Se la Toscana dovesse rimanere, come ha pronosticato il presidente Eugenio Giani, in arancione (nonostante si siano registrati ieri oltre 1.500 nuovi positivi), il meccanismo sulle scuole resterebbe il medesimo delle scorse settimane: valutazione dei dati in ogni territorio e quindi eventuale ordinanza regionale per la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, mentre quella di specifici istituti resterebbe una decisione dell’autorità comunale. In caso invece di zona rossa, scuole automaticamente chiuse.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha cercato di anticipare qualsiasi decisione rispetto alla riunione del Comitato d’emergenza scolastica regionale, che si terrà oggi pomeriggio, ma per tutta la giornata di ieri non sono arrivate comunicazioni ufficiali in questo senso. L’impressione è che comunque si possa tornare in classe da lunedì prossimo. La media per il territorio comunale, infatti, si assesterebbe intorno ai 230 contagi ogni 100mila abitanti, dunque al di sotto della soglia prevista da uno dei parametri per la chiusura delle scuole.

