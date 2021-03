Siena, i legali di Guasconi (Camera di commercio): "Estraneo a ogni ipotesi di corruzione"

16 marzo 2021 a

a

a

Tra le persone il cui nome risulta coinvolto nell'inchiesta della Procura di Siena e della guardia di finanza provinciale sul denaro "sospetto" investito nella città del Palio (e non solo) dal magnate kazako Igor Bidilo, c'è anche Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Siena e Arezzo e anche di Unioncamere Toscana. Il suo primo atto è stato quello di autosospendersi dalla carica ricoperta, pur dichiarandosi completamente estraneo a ciò che gli viene contestato, ovvero un episodio di presunta corruzione con due dirigenti della holding Sielna Spa, anch'essi sotto indagine. Stando all'accusa, infatti, avrebbe cercato potenziali investitori per favorire l'attività imprenditoriale di quella società, ottenendo in cambio l'acquisto di una parte di una sua proprietà nel senese, in Valdorcia, del valore di circa 400 mila euro.

I suoi legali, Enrico e Lorenzo De Martino, spiegano: "Il nostro assistito afferma la propria totale estraneità rispetto all'ipotesi delittuosa prospettata e a tale riguardo contesta con fermezza ogni ipotesi di matrice corruttiva a suo carico, avendo egli sempre agito, in qualità di presidente della Camera di Commercio di Siena e Arezzo, nell’esclusivo interesse delle società del territorio, tutte in modo indistinto”. Sull'autosospensione, gli avvocati sottolineano che è maturata “nell'ottica di assoluta trasparenza nonché giusta serenità nei confronti dell'Ente, in attesa di prendere visione del fascicolo delle indagini, così da poter sin da subito valutare le prime attività difensive”.

Intanto la Camera di commercio, a norma di Statuto, ha designato la vice presidente vicario Anna Maria Nocentini Lapini al posto di Guasconi per confermare "il massimo sostegno ad ogni esigenza proveniente dal sistema imprenditoriale aretino e senese”, si legge in un comunicato ufficiale, nel quale lo stesso ente, sull’inchiesta denominata Hidden Partner, evidenza che "non emergono ipotesi di atti contrari ai doveri del proprio ufficio”,

