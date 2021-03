Coronavirus, Piancastagnaio in zona rossa

15 marzo 2021 a

Piancastagnaio in zona rossa. La decisione è stata presa questa sera, 15 marzo, al termine di un confronto tra il sindaco del paese amiatino, Luigi Vaggaggini, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Dalle 24 di mercoledì 17 marzo, dunque, ci sarà un giro di vite più stretto in tema di restrizioni rispetto al resto della provincia di Siena, che si trova in zona arancione.

Il provvedimento è diventato inevitabile al cospetto dei numeri, che parlano di 16 casi positivi, 115 persone in quarantena e due casi di variante inglese. Gli amministratori locali e regionali non hanno potuto fare altro che prendere atto di una situazione davvero di emergenza sotto l'aspetto dei contagi da Coronavirus e sono corse ai ripari. Dopo un incontro in streaming finito intorno alle 22 di questa sera, il sindaco Vaggaggini ha comunicato alla cittadinanza la notizia. Questo significa che da mercoledì ci saranno scuole chiuse, orari rigidi di coprifuoco, divieto di spostamento tra comuni, se non con comprovati motivi di urgenza di esigenze non evitabili, oltre al consueto obbligo di portare la mascherina, di rispettare le distanze e di evitare gli assembramenti. Non si potrà ancora consumare di persona nei locali che somministrano cibi e bevande né sostare nei loro pressi: solo l'asporto continuerà a essere consentito.

Il tutto nella speranza che arrivino auspicati miglioramenti in uno dei posti più bersagliati dal Covid da un anno a questa parte.

