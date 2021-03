Siena, misure cautelari e sequestri per 14 milioni da parte della guardia di finanza

15 marzo 2021 a

Dalle prime ore di questa mattina (15 marzo) numerosi militari coordinati dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siena stanno dando esecuzione ad un provvedimento di natura cautelare personale e reale emesso dai giudici per le indagini preliminari presso il tribunale di Siena, Alessandro Buccino Grimaldi e Ilaria Cornetti, su richiesta del pubblico ministero Siro De Flammineis, con il quale sono state disposte 5 misure, fra coercitive e interdittive, nei confronti di altrettante persone e il contestuale sequestro preventivo di disponibilità liquide, beni mobili ed immobili per un valore di circa 14 milioni di euro. Ai dodici indagati vengono contestati a vario titolo i reati di autoriciclaggio, reati tributari, societari e di corruzione e contro il patrimonio.

La complessa ed articolata operazione ha avuto origine dal monitoraggio degli investimenti provenienti dall’estero, soprattutto nel settore della ristorazione, dei bar e nel settore immobiliare ma non solo, in special modo nel capoluogo provinciale ma anche a Firenze, Roma e Milano, ad opera di un cittadino straniero che da anni aveva individuato, nel territorio, il luogo ideale per investire parte dei cospicui flussi di denaro generati dalla filiera del petrolio proveniente dalla Russia. I preliminari accertamenti, supportati da documentazione di natura bancaria, hanno fatto emergere l’interesse dell’imprenditore all’acquisizione, fra le altre, di numerose società attive nel settore della ristorazione con esercizi commerciali presenti nelle più note piazze del centro storico di Siena, ma anche di Firenze e Milano. Nel dettaglio sono state analizzate dagli investigatori due prime linee di finanziamento anomale (per oltre 11 milioni) veicolate attraverso conti correnti stranieri verso una holding nazionale all’epoca dei fatti con sede a Siena. Le mirate attività investigative, indirizzate alla ricerca dell’origine dei rilevanti fondi investiti, hanno interessato numerosi Stati esteri a vario titolo coinvolti (Svizzera, Cipro, Estonia, Lettonia, Francia, Isole Vergini Britanniche, Federazione russa e Austria per citare le principali). In tali territori, con accessi, perquisizioni, sequestri, escussioni ed acquisizioni documentali eseguiti dalle Fiamme gialle senesi congiuntamente con il pubblico ministero titolare dell’indagine e con le forze di polizia straniere coinvolte, sono stati recuperati elementi probatori fondamentali per la ricostruzione delle movimentazioni finanziarie estere e delle responsabilità ascrivibile ai titolari delle società straniere coinvolte, alcune delle quali con sede, almeno formalmente, in Stati a fiscalità privilegiata.

Sono così venute alla luce varie e rilevanti condotte evasive almeno per gli anni 2014 e 2015 commesse all’estero (Estonia), e dunque a livello infracomunitario, per oltre 50 milioni di euro; condotte di auto riciclaggio, in considerazione del fatto che l’imprenditore straniero ha dapprima trasferito le somme provenienti dall’illecito risparmio d’imposta in società di diritto estero per poi reimpiegarle, sotto forma di finanziamenti, nella società nazionale al fine di consentire a quest’ultima l’acquisizione delle attività di ristorazione e bar e di importanti compendi immobiliari; reati societari afferenti alla non corretta esposizione in bilancio dei finanziamenti provenienti dall’estero commessi dagli amministratori di fatto e di diritto della holding senese; reati fiscali, riconducibili al trattamento contabile riservato ai finanziamenti esteri verso la società senese; numerosi episodi di appropriazione indebita da parte degli amministratori della holding senese, in concorso con i rappresentanti legali di altre società nazionali, che si sono appropriati di svariati milioni di euro nella disponibilità della holding per effettuare alcune operazioni societarie e commerciali, di natura speculativa; episodi di corruzione commessi da alti funzionari pubblici destinatari rispettivamente della misura del divieto di dimora e della sospensione dall’esercizio delle pubbliche funzioni; il coinvolgimento, in un episodio di corruzione, di un agente in servizio presso il Comando della polizia locale di Siena. Per tale condotta l’agente è stato destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio delle pubbliche funzioni.

