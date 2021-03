Siena, il racconto di Luca Guideri: "Sopravvissuto dopo 28 giorni di intubazione. Il Coronavirus è una bestia"

Alessandro Lorenzini 12 marzo 2021 a

“Il Covid è ignorante, maleducato, non guarda in faccia nessuno. E’ una bestia. Per questo dico a tutti di fare attenzione, soprattutto ai giovani”. Tradiscono grande emozione gli occhi di Luca Guideri, 62 anni, senese e tartuchino: due mesi alle Scotte, ben ventotto giorni intubato e sedato in coma farmacologico in terapia intensiva. Una discesa all’inferno che può raccontare solo grazie alla sua forza e al lavoro dei sanitari delle Scotte.

E che utilizza per dare un messaggio forte: “Colpisce tutto e tutti, indistintamente, bisogna essere responsabili. E credo che il sindaco abbia fatto bene a chiudere le scuole. In casa nostra, purtroppo, il virus è entrato perché mia nipote è diventata positiva in seguito al contagio di un’insegnante positiva e asintomatica”. Come dire: il virus penetra dovunque e la scuola può essere, purtroppo, un veicolo. L’odissea, per fortuna a lieto fine, di Luca Guideri è cominciata subito dopo Natale. Positivi la nipote, figlia e genero, quarantena per il resto della famiglia. Poi, a inizio gennaio, il tampone positivo per lui e la moglie, mentre una delle altre figlie, Vittoria, rimane negativa, pur se costretta in quarantena.

“Stavamo abbastanza bene – racconta – ricevevamo le visita della Usca, gentili e professionali, con il dottor Federico Perotti. Dopo pochi giorni un peggioramento con la febbre, dopo una visita l’11 gennaio mi viene diagnosticato un piccolo focolaio di polmonite. Mia figlia Vittoria, laureanda in Farmacia, mi consiglia di chiamare il 118. Così vado in ospedale. Avessi ritardato di qualche ora non sarei qui a raccontare, anche se è stato l'inizio dell'incubo”.

Da lì in poi tutto succede in pochissime ore: ospedalizzazione, ricovero in area Covid, terapia intensiva. “Accade tutto – qui la voce di Luca comincia a tremare per l’emozione – in pochissime ore. Vengo trasferito nella sub-intensiva quasi subito, i professionisti delle Scotte provano a mettermi anche il casco per la respirazione, poi quasi all’improvviso mi viene comunicato che sarebbe necessaria l’intubazione”. E’ il momento più drammatico e Luca fa una richiesta ai medici: “Sai di andare incontro al buio - racconta – per questo chiedo ai sanitari il tempo di chiamare i mie cari: moglie, figli, compagna e compagni dei figli, gli affetti più cari. Per me quello non era un saluto, era un addio”.

Arriva la notte. Una notte lunga ventotto giorni: “Buio totale. Sogni vaghi, indefiniti, di cui non ho alcun ricordo”. A inizio febbraio, torna la luce, arriva il risveglio. “Non mi rendo quasi conto di niente – prosegue Luca – all’inizio mi sento rimbambito, non riesco a parlare, seguo con gli occhi i medici”. Sono sguardi fondamentali, perché così i professionisti delle Scotte riescono a capire che il paziente, nonostante la lunga notte, non ha perso le facoltà mentali. “La testa funzionava – dice Luca – ma non ero lucido, scheletrico (ha perso oltre 20 chili, ndr), non riuscivo a fare niente. E soprattutto sentivo il peso di non poter avere vicino i miei cari, da tanto, troppo tempo. Sapevo che sarebbe stata dura, ma non così dura. E’ stato fondamentale anche in quella fase la forza che mi hanno dato i sanitari delle Scotte, con i quali si crea empatia, un incredibile feeling, diventi un loro fratello. Sarò grato per tutta la vita, me l’hanno restituita”.

Luca passa per fortuna in pochi giorni dalla Rianimazione Covid a quella “normale”, dopo i tamponi, poi il reparto di Pneumatologia. Dove diventa fondamentale l’affetto ritrovato della famiglia (“Giornata incredibile quella della prima videochiamata con le mie nipotine”, dice) e quello degli amici più cari. “Tanti amici, fra cui Niccolò Rugani, il sindaco di Siena Luigi De Mossi che mi ha chiamato tutte le mattine alle 8,15, l’assessore Alberto Tirelli che si è informato con i miei parenti. Davvero un grande affetto, di cui ringrazio veramente tutti. Mi hanno dato grande forza. Anche in reparto non è stato facile, non avevo forza, non avevo più muscoli, non riuscivo a parlare. Mi sono messo nelle mani di chi mi ha curato, di chi mi ha tolto la cannula nella trachea”. Fino al ritorno a casa: “La Contrada della Tartuca che mi ha accolto come quando arriva il fantino con il primo cavallo, un cartellone di bentornato appeso sotto casa, il presidente di Castelsenio Giancarlo Vaselli che mi ha fornito di pedane per la carrozzina. Ringrazio il reparto Covid, il professor Federico Franchi. E poi Sabino Scolletta e Marco Garosi e il reparto Rianimazione. Tutto il reparto di Fisiopatologia riabilitativa respiratoria, Andrea Milani e Simona Albano, Serena Carlucci, Roberta Prestigi, Camilla Nerli, Roberto Corsani, Karissima D’Agostino che sono venuti a trovarmi per tenermi in contatto con la famiglia. So che ci saranno strascichi per tanti mesi, ma sono qua e grazie alla fisioterapia con Lorenzo Nuti, fra un mese proveremo a uscire”. “Ricordiamolo, facciamo tutti attenzione”.

