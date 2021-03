Coronavirus, a Siena 144 casi di varianti. Alle Scotte altro picco di ricoveri

Carlo Pellegrino 12 marzo 2021 a

a

a

Cinquanta casi di variante brasiliana, 94 inglese, nessuno di variante sudafricana. La Asl Toscana Sud Est fornisce per la prima volta il quadro delle varianti in provincia di Siena, indicativo di quanto ormai siano diffuse le mutazioni del Coronavirus. E’ una situazione comune a tutta la Asl Toscana Sud Est: nell’Area Vasta i casi di variante sono 294; 177 inglese, 115 brasiliana e 2 sudafricana (ad Arezzo).

Alle Scotte 101 ricoveri: mai così tanti malati in cura. Allarme tra i giovani

“Le percentuali delle varianti accertate con il sequenziamento è assai basso - riflette Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud Est - la ritengo comunque in linea con quelle rilevate nel territorio nazionale”. “La presenza di varianti - aggiunge D’Urso - è purtroppo un fattore che influenza in maniera determinante la crescita dei casi per il maggiore potere infettante del virus”. Considerando che attualmente le persone positive in carico sono 1.660, l’incidenza delle varianti, 144 in tutto in provincia, è pari almeno all’8,67%, ma chiaramente superiore poiché non tutti i tamponi positivi sono stati sequenziati dalla Asl, che pure nell’ultimo periodo si è impegnata a fondo per rintracciare la presenza di ceppi mutati.

La certezza è che la situazione alle Scotte continua a essere pesantissima, con un nuovo picco raggiunto nella giornata di ieri. Le persone ricoverate sono 112, di cui 17 in terapia intensiva e 24 con assistenza respiratoria tramite casco. Altri 6 ingressi, con 4 dimissioni e un decesso. In area Covid ci sono 77 pazienti positivi, 24 in area dipartimentale-medicina interna, 11 in malattie infettive. Oltre metà dei pazienti, 64, provengono dall’area senese; 27 dall’alta Valdelsa, 19 dalla Valdichiana senese, uno dall’Amiata-Valdorcia e dalla Valdichiana aretina.

Allarme di Confcommercio: "Nel terziario 450 imprese ormai inattive"

D’altra parte il numero dei nuovi positivi, 106, torna a salire rispetto alla giornata di mercoledì (quando i casi erano 71). Un dato che dipende anche dall’alto numero dei tamponi effettuati, 2.365 (percentuale di positività pari al 4,45%). Altri 11 casi sono a Castelnuovo Berardenga, dove si è conclusa la tre giorni di “Territori sicuri”. Sono stati effettuati 3.354 tamponi, 272 dei quali agli abitanti di Quercegrossa residenti nel comune di Monteriggioni. Al momento in laboratorio ne sono stati analizzati 2.954: positive 23 persone (17 residenti a Castelnuovo Berardenga, 4 a Monteriggioni, 2 in altri comuni ma che per motivi lavorativi o familiari sono spesso presenti nel comune). Si aggiungono anche 23 positivi a bassa carica, che dovranno ripetere il tampone e sono stati posti in isolamento: di questi, 13 sono residenti a Castelnuovo Berardenga, 9 a Monteriggioni, uno in altro comune.

Anche ieri, comunque, il numero più alto di contagi è stato registrato a Siena, con 29 positività accertate, seguita da Colle Val d’Elsa, con 13.

Alle Scotte 94 ricoveri, il picco di novembre è vicino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.