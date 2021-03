Siena, i vigili del fuoco salvano una persona infortunata

11 marzo 2021 a

Importante intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi, che sono stati chiamati, nel primo pomeriggio di oggi (11 marzo), proprio nella città valdelsana, più precisamente in via Bruschettini, perché serviva fornire assistenza al personale del 118.

All'interno di un appartamento, che è ubicato al terzo piano di una palazzina in quella zona, si trovava una persona che si era fratturata un arto e per gli operatori sanitari era piuttosto complicato riuscire a intervenire. Per questo è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco che, grazie all'utilizzo dell'autoscala, sono riusciti a penetrare all'interno dell'abitazione e a far scendere il soggetto ferito con l'ausilio della barella Tobia, grazie alla quale è stato portato nei pressi dell'ambulanza.

In questo modo, la persona è stata presa poi in carico e successivamente trasporta in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso.

