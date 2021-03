Covid a Siena, 111 ricoveri alle Scotte. Il direttore sanitario Gusinu: "Lottiamo contro le varianti"

11 marzo 2021 a

“Mai avuti numeri del genere in terapia intensiva”. Le parole del direttore sanitario delle Scotte Roberto Gusinu suonano come macigni sulla situazione dei contagi da Covid e sulla “pressione” per il policlinico senese. Ieri un nuovo picco di pazienti ricoverati: sono 111, numero più alto registrato dall’inizio della pandemia Covid. Del totale, 18 pazienti si trovano in terapia intensiva e 24 necessitano di assistenza respiratoria tramite casco. Un dato a cui si aggiunge un decesso e al quale si arriva con i cinque ingressi e le due dimissioni enunciati nel bollettino quotidiano comunicato dall’Azienda ospedaliero universitaria senese.

La disposizione dei pazienti vede l’area Covid con 77 ricoveri, l’area dipartimentale-medicina interna con 23 pazienti, mentre 11 si trovano in malattie infettive. “La situazione – ha relazionato il direttore sanitario Gusinu - è di numeri in crescita, anche con malati in condizioni gravi. Molti pazienti sono sotto casco, abbiamo saturato la nostra terapia intensiva. Tra questi registriamo la presenza delle varianti del Covid, quella brasiliana e quella inglese in particolare. Ma ci sono pazienti che hanno problematiche che vanno al di là di queste varianti, per fare delle valutazioni sulle criticità derivate dalle mutazioni è ancora presto”.

“La situazione è difficile – ha ammesso ancora Gusinu - i pazienti necessitano di un’assistenza particolare, avendo saturato i posti nella prima bolla Covid come terapia intensiva, siamo andati ad allestire una seconda terapia intensiva di otto posti letto, reparto che verrà attivato nel caso in cui ci siano aggravamenti di altri pazienti e nel caso in cui ci sia necessità. Abbiamo vari gradi di espansione a seconda delle necessità, siamo al limite della capienza della prima fase di allargamento. Non abbiamo mai avuto questi numeri in terapia intensiva e di conseguenza era necessario allestire un’altra area”. Gusinu ha parlato anche delle varianti: “Diciamo che la presenza di queste dimostra che il virus circola competitiva del virus, sappiamo che queste varianti infettano più rapidamente. Sicuramente per quanto riguarda la diffusione ha un impatto importante”.

