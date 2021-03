Siena, Enoteca Italiana verso le aste giudiziarie: c'è in gioco il futuro dello storico marchio

Gennaro Groppa 10 marzo 2021 a

Siamo ormai vicinissimi alla pubblicazione del bando per le aste giudiziarie di quel che rimane di Enoteca Italiana. Lo dichiara il liquidatore Raffaele Susini, che ormai da 3 anni (dalla chiusura del 2018) sta lavorando per ridare vita a questo storico ente.

“Il primo bando uscirà a giorni – dichiara Susini, – dal momento della sua pubblicazione dovrà trascorrere il tempo previsto dalle normative prima di poter effettuare la gara”. Si tratta di un mese di tempo, per cui possiamo dire che a metà aprile ci saranno le prime aste. “Anche per il marchio – prosegue il liquidatore, – che sarà l’asta successiva, siamo a buon punto. Le aste che saranno realizzate saranno ravvicinate le une dalle altre”. Si può quindi ipotizzare che alla fine di aprile sapremo chi si sarà aggiudicato il marchio di Enoteca Italiana. Chi vincerà quest’asta avrà un compito assai rilevante per gli anni a venire, quello del rilancio di un ente che ha scritto la storia della promozione enologica toscana e italiana. Susini fa capire che c’è interesse per tutto ciò che verrà messo in vendita. “Soprattutto per il marchio – dichiara – ci sono vari soggetti che si stanno dimostrando attenti e interessati”. Il Comune di Siena parteciperà a questa gara, ma a quanto pare potranno esserci dei competitors. Così Susini: “Ho letto quanto è stato detto e scritto relativamente all’interessamento del Comune di Siena. Leggo che prenderanno parte all’asta, non ho informazioni aggiuntive al riguardo da poter fornire. C’è l’interesse del Comune di Siena, e c’è anche quello di altri soggetti, società, enti collettivi e anche privati”. La base d’asta in questo caso non è alta: si parla di 14mila euro. Chi acquisirà il marchio di Enoteca Italiana non potrà utilizzarlo per meri interessi e fini commerciali e privatistici, ma avrà il compito di promuovere quella che è sempre stata l’attività dell’ente. Parliamo di una storia ultradecennale. Lo statuto fondativo di Enoteca Italiana risale al 1960, tuttavia nei locali della Fortezza medicea già dagli anni Trenta del secolo scorso esistevano spazi dedicati al vino. E’ passato quasi un secolo da allora. Negli ultimi trenta anni dapprima si è verificata la grande crescita dell’ente, che è arrivata ad avere circa 60 dipendenti. Poi il declino, fino al fallimento e alla chiusura del 2018. Da un punto di vista simbolico e di sviluppo e di prospettive future l’asta per il marchio è certamente quella più accattivante e al tempo stesso più rilevante. Ma in vendita, una quindicina di giorni prima, andranno oggetti e bottiglie appartenenti all’ente ormai in liquidazione.

Per quanto riguarda questi beni sarà la terza asta, le prime due sono andate deserte. Parliamo di 500 vini rimasti dopo la chiusura dell’ente: spiccano etichette di realtà come Argiolas, Biondi Santi Tenuta Greppo, Travaglini, Cantine del Notaio, Lungarotti, Donnafugata, Allegrini, Chiarlo, Tedeschi, Di Majo Norante, Castellare di Castellina, Grattamacco, San Leonardo, Renato Ratti. Si era partiti da una base d’asta di 37.250 euro, ma dopo due gare deserte questa cifra è ora scesa a 22.500 euro. Nella stessa giornata un altro lotto sarà dedicato alle attrezzature e agli arredi che appartenevano ad Enoteca Italiana. Tanti oggetti che facevano parte del ristorante e del bar che erano presenti nei locali in Fortezza: la cucina, un forno, un frigo in acciaio inox, un bollitore, il banco bar, varie teche. La base d’asta è in questo caso di appena 9.500 euro. Una cifra bassa, considerando quanti oggetti sono rimasti inutilizzati e sono ora in vendita. E pare infatti che anche in questo caso già diversi soggetti abbiano dimostrato il loro interesse per una partecipazione all’asta.

In vendita anche quelli che erano gli uffici dell’ente. Sono due locali in via Camollia: uno da 85 metri quadrati, con base d’asta di 241mila euro; l’altro di 100 metri quadrati, con base d’asta di 289mila euro.

