Insulti alla Meloni, una settimana per la decisione. Frati: "Le scuse di Gozzini un segnale distensivo"

Si sono svolte le due audizioni del collegio di disciplina dell’Università degli studi di Siena relative alla vicenda degli insulti a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. L’organismo accademico ha ascoltato prima il rettore dell’ateneo, Francesco Frati, e successivamente il professor Giovanni Gozzini. Il quale ha formulato nuovamente le proprie scuse per quanto avvenuto lo scorso 19 febbraio, nel corso della trasmissione “Bene bene male male” su Controradio. Il docente ha ammesso il proprio errore e si è detto rammaricato per la pubblicità negativa che questa vicenda ha causato all’Università senese. Al contempo Gozzini ha dichiarato che la sua volontà non era quella di una discriminazione di genere nei confronti di Giorgia Meloni, e ha sottolineato che le sue parole erano dettate dal contesto dell’intervista e dalla sua volontà di esprimere un giudizio negativo nei confronti di quello che è l’attuale ceto politico italiano.

Tuttavia il professore è andato giù pesante nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, da lui definita nel corso dell’intervista “ortolana”, “pesciarola”, “vacca”, “rana dalla bocca larga”. Immediate, dopo le sue dichiarazioni, sono state le parole di condanna di quanto avvenuto espresse dal rettore Francesco Frati. Che successivamente ha avanzato, come proposta di sanzione, tre mesi di sospensione dalla docenza per il professore.

La palla è ora in mano al collegio di disciplina. Che è composto da tre membri, che sono anche tre professori dell’Ateneo: Gabriella Piccinni, che ne è la presidente, Angelo Barba, Elena Bindi. Dopo avere raccolto tutta la documentazione sulla vicenda, e quindi anche il video della famigerata intervista a Controradio, ieri è stato il momento delle audizioni, che sono state effettuate a distanza e quindi in modalità telematica. Alle ore 10 è stato il turno del rettore Frati, che è stato chiamato a ricostruire l’iter . “Ho confermato ciò che avevo già detto – spiega, – quindi come sono venuto a conoscenza della vicenda e anche i presupposti che mi hanno spinto a formulare questa proposta di sanzione. Le scuse del professor Gozzini sono un messaggio di distensione ma non cancellano quanto è accaduto”. L’audizione di Frati è durata circa 35 minuti.

Alle ore 11 è toccato al professor Gozzini, che ha presentato una sua memoria difensiva. Il docente ha nuovamente formulato le proprie scuse. La sua audizione è durata circa 45 minuti.

Il collegio di disciplina si prende ora una settimana di tempo per chiudere il verbale ed arrivare alla propria decisione. La proposta di sanzione presentata dal rettore può essere confermata, o anche appesantita o alleggerita. Quella che sarà la decisione di questo organo dovrà poi effettuare un altro step, e sarà ratificata dal passaggio in consiglio di amministrazione. Il cda dell’Università senese si riunirà il 26 marzo, per quella data si potrebbe dunque arrivare alla decisione finale sulla vicenda.

