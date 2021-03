Siena, trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione

05 marzo 2021 a

a

a

La guardia di finanza provinciale di Siena continua la propria azione al fianco dei cittadini corretti e rispettosi delle regole. Sulla scorta delle indicazioni ministeriali ricevute, le Fiamma gialle hanno intensificato i controlli in tutto il territorio, allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento che astrattamente possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa vigente, nei confronti tanto delle attività commerciali, quanto delle persone fisiche.

la Guardia di finanza scopre una discarica abusiva di rifiuti pericolosi in un'area residenziale



In particolare, proprio durante uno di tali controlli, una pattuglia dei finanzieri senesi ha fermato un autocarro in transito per procedere ai consueti accertamenti di rito. Le operazioni di servizio hanno permesso di accertare preliminarmente che l’autista, titolare di una ditta esercente l'attività di cura e manutenzione del paesaggio, trasportava una grande quantità di rifiuti speciali, non pericolosi. Si trattava, per lo più di materiali legnosi, rami e fogliame derivanti da attività di potatura. I successivi accertamenti hanno consentito di constatare l’assenza di qualsivoglia titolo che autorizzava il trasporto di tali prodotti. La normativa, infatti, prevede la compilazione di un formulario che deve indicare il peso, la tipologia di materiale trasportato, il mittente e la destinazione. Per questi motivi, i militari operanti hanno provveduto ad identificare il soggetto e a segnalarlo alla competente Regione Toscana per la comminazione della prevista sanzione amministrativa, che è pari a 3.100 euro, in violazione del Testo unico ambientale.

Trasporta i dolci per i bar accanto ai rifiuti: fermato e multato dalla Guardia di finanza



L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dai finanzieri senesi a tutela della collettività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, oltre che la sempre più marcata vocazione sociale della guardia di finanza, sempre più calata nel delicato ruolo di polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.

La guardia di finanza sequestra stupefacente e sanziona alcuni giovanissimi fuori dal Comune di residenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.