Caso David Rossi, la madre crea un premio giornalistico in sua memoria

Vittoria Ricci Rossi, in ricordo del figlio David prematuramente scomparso il 6 marzo 2013, desidera istituire un concorso annuale per giovani giornalisti o aspiranti tali.

David era nato con la passione del giornalismo, già a soli nove anni scriveva il suo primo giornalino “La Chiacchiera” che distribuiva agli amici. Pochi anni dopo era direttore del giornalino di quartiere “il Giornale di Colleverde”, che i ragazzi della zona scrivevano e stampavano in proprio che molti conservano ancora come veri cimeli e ricordi di gioventù. Seguiranno molte altre esperienze di giornalismo, qualche insuccesso dovuto alla tipica ingenuità ma anche tante soddisfazioni seguendo un lavoro duro ma appassionante. Per premiare giovani che vogliono dedicarsi a questo lavoro la mamma di David ha deciso di istituire questo premio a cui potranno partecipare giovani sotto i 25 anni.

Il concorso consiste nella scrittura di un breve articolo in stile giornalistico su tematica qualsiasi (storia, arte, cronaca, fantasia, politica etc.). L’articolo di non più di 5000 caratteri (spazi inclusi) andrà spedito all’indirizzo email: [email protected]

I premi consisteranno in targhe a ricordo dell’attività giornalistica di David Rossi e di una o più somme di denaro di entità da stabilire. Il regolamento sarà visibile nei prossimi giorni sul sito: https://www.premiodavidrossi.it/

Informazioni e aggiornamento sul premio saranno anche su pagine Facebook e Instagram.

