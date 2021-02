Siena, dopo gli insulti a Giorgia Meloni l'Università convoca il professor Giovanni Gozzini

Gennaro Groppa 26 febbraio 2021 a

Si è tenuta giovedì 25 febbraio la prima riunione del collegio di disciplina dell’Università degli studi di Siena che ha iniziato a discutere del caso Giovanni Gozzini.

L’organo di ateneo ha acquisito tutti gli atti della vicenda, è stato acquisito anche il filmato della trasmissione “Bene bene male male” sull’emittente Controradio con le affermazioni del docente di Storia contemporanea del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena sulla leader del partito Fratelli d’Italia che hanno fatto il giro del Paese. Il collegio di disciplina effettuerà ora le sue audizioni: ne sono in programma due, quella al rettore dell’ateneo, Francesco Frati, e quella al professor Gozzini.

Non verranno in questo caso sentiti, a differenza di quanto avvenne tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 per la vicenda Castrucci, gli studenti del docente. In quel caso, infatti, la commissione volle sapere dagli studenti quale era stato l’atteggiamento del professore anche all’interno delle aule universitarie. Castrucci fu accusato per avere scritto sui suoi profili social delle frasi di elogio alla politica nazista. In questo caso invece l’accusa rivolta al professor Gozzini riguarda esclusivamente il suo atteggiamento tenuto nel corso della trasmissione su Controradio, nel corso della quale ha etichettato Giorgia Meloni con epiteti come “ortolana”, “pesciarola”, “vacca”, “scrofa”, “rana dalla bocca larga”. Il collegio di disciplina dell’ateneo è composto da tre membri, tre docenti universitari: Gabriella Piccinni, che ne è la presidente, Angelo Barba ed Elena Bindi.

Il rettore Frati e il professor Gozzini verranno ascoltati entro i prossimi dieci giorni. La proposta di sanzione del rettore è quella di una sospensione per tre mesi del professore. Il collegio, dopo avere valutato gli atti ed avere effettuato le audizioni, potrà decidere in qualunque senso: confermare la proposta di sanzione del rettore Frati, alleggerirla oppure appesantirla. La valutazione di questo organo di ateneo dovrà poi effettuare un altro passaggio, ed essere vagliata dal consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Siena affinché possa essere ritenuta effettiva. Il professor Gozzini, che nell’immediatezza del gesto disse che “la mia testa è a disposizione del rettore. Il buon nome dell’ateneo viene prima rispetto alla mia posizione personale” adesso preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Si è pubblicamente scusato per le sue esternazioni, ora attende l’incontro con il collegio di disciplina e quelle che saranno le decisioni finali su questa vicenda. L’iter potrebbe essere più rapido rispetto a quanto avvenne con il caso Castrucci: in quel caso ci furono di mezzo le festività di fine anno, tutto si chiuse in sei settimane. In questa situazione, invece, l’ultima decisione del cda potrebbe arrivare non oltre il 15-20 marzo.

Il Senato Accademico dell’Università di Siena “condanna le esternazioni del docente Giovanni Gozzini che non appartengono alla cultura pluralista e democratica dell’Ateneo”. La presa di posizione è contenuta in un comunicato diffuso ieri sera al termine della riunione accademica. “Con riferimento alle esternazioni del professor Giovanni Gozzini nei confronti dell’onorevole Giorgia Meloni, il Senato Accademico dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rettore Francesco Frati, esprime piena concordanza, ribadendo la propria condanna”.

