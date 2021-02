Siena, la guardia di finanza sanziona giovanissimi fuori dal Comune di residenza

23 febbraio 2021 a

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Siena, sulla scorta delle indicazioni ministeriali ricevute, proseguono con il costante controllo economico del territorio, allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento che astrattamente possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio previste dalle normative vigenti anti Covid-19, nei confronti tanto delle attività commerciali, quanto delle persone fisiche.

In particolare, le Fiamme gialle senesi hanno eseguito il pattugliamento del centro cittadino del capoluogo, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione giovanile, nel corso del quale un minorenne è stato sorpreso in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish. Lo stesso è stato segnalato alla locale Prefettura, mentre la sostanza sottoposta a sequestro amministrativo è stata trasmessa alla locale Usl per tutti gli accertamenti di rito.

Nel medesimo contesto i Finanzieri sono dapprima intervenuti per fermare e calmare un ventunenne italiano colto in stato di manifesta ubriachezza, e successivamente hanno provveduto all’identificazione di 9 giovanissimi, tutti minorenni e italiani provenienti da Comuni limitrofi, che non hanno rispettato l’obbligo (previsto dal fatto che Siena, come tutta la Toscana, si trova in zona arancione) di restare entro i confini del proprio Comune di residenza. Sono pertanto scattate, nei loro confronti, le sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

L’opera di prevenzione e repressione attuata dai militari della Guardia di finanza senese coerentemente alle linee d’indirizzo impartite dall’autorità di vertice in questo delicato periodo di allarme sanitario sempre più crescente, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dal Corpo sul territorio di competenza, volto a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione a tutela dell’ordine e della salute pubblica e, più in generale, della collettività. Una missione importante che le Fiamme gialle condividono con gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, animate dal medesimo scopo.

