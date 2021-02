Covid, Diesse e Achilles Vaccines insieme per i monoclonali

19 febbraio 2021 a

La Diesse Diagnostica senese e Achilles Vaccines hanno annunciato di aver apposto oggi la firma su un accordo strategico che porterà allo sviluppo congiunto, da parte di Diesse, di test quantitativi rapidi di nuova generazione per i terapeutici basati su anticorpi monoclonali che verranno poi sviluppati da AchillesVaccines.

"Siamo orgogliosi - dichiara Massimiliano Boggetti, amministratore delegato di Diesse - di mettere a disposizione di Achilles Vaccines la nostra lunga esperienza nello sviluppo e progettazione di test diagnostici per la quantificazione della risposta immunitaria contro agenti patogeni. I test rapidi semi-quantitativi di nuova generazione, che verranno sviluppati in associazione con il terapeutico dedicato, permetteranno di valutare l’opportunità o meno di somministrazione del farmaco in maniera semplice e accurata".

Da parte sua Achilles Vaccines, per bocca del suo amministratore delegato Riccardo Baccheschi, commenta: "La strada che porta all’uso di massa di anticorpi monoclonali contro agenti patogeni, conosciuti e non, passa necessariamente attraverso due fasi. La prima è il drastico abbattimento dei costi di produzione, la seconda si lega alla diagnosi precoce dell’infezione attraverso diagnostici «companion». L’approccio di Diesse a questo tipo di diagnostici è per noi un valore aggiunto fondamentale in ottica di sviluppo e produzione di terapeutici orientati al mercato globale, che includa i paesi in via di sviluppo".

Questo accordo tra un’azienda biofarmaceutica e una diagnostica, del territorio senese, dimostra l’importanza di mettere a sistema conoscenze complementari nel mondo della salute, in modo da accelerare l’innovazione e garantire cure più moderne ed efficaci con l’ottica di raggiungere un reale impatto globale. Ricordiamo che Achilles Vaccines ha finanziato e coordinato lo sviluppo industriale dell'anticorpo monoclonale iper-potente contro Il Sars-Cov2 del Mad Lab di Rino Rappuoli, mentre la Diesse Diagnostica senese è un’azienda italiana di produzione integrata di sistemi diagnostici in vitro con il quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980 ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi.

