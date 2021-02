Siena, un milione per riqualificare San Miniato

19 febbraio 2021 a

Il Comune di Siena ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la deviazione del tracciato di via Enrico Berlinguer nel quartiere di San Miniato. Si tratta di un intervento propedeutico alla trasformazione di piazza della Costituzione che ieri, 18 febbraio, ha avuto il via libera della Giunta per un investimento complessivo pari a un milione di euro.

"L’intento - spiega l’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese - è riqualificare la piazza, recuperare gli edifici pubblici e garantire maggiore fruibilità pedonale". Nello specifico la decisione presa ha l’obiettivo di eliminare il traffico veicolare nella porzione compresa tra piazza della Costituzione e l’edificio denominato Emiciclo, e per farlo si prevede che circa 150 metri di via Berlinguer siano destinati solo a uso pedonale, con benefici per la sicurezza e le attività, di cui la maggior parte pubbliche, presenti nell’area. Il nuovo tracciato in variante è previsto nell’area compresa tra l’Emiciclo e il campino di calcio, andando a occupare una piccola parte dell'area di parcheggio che si trova in via Alessandro Pertini. Nel progetto vengono ridisegnate quindi le intersezioni con la suddetta via Pertini e con via Veterani dello Sport, garantendo un più adeguato accesso agli impianti sportivi. Inoltre questa deflessione del tracciato determinerà il rallentamento dei veicoli in transito e una diminuzione della pendenza del tratto finale della discesa, avendone allungato il percorso. Le zone residuali verranno sistemate a verde con la piantumazione di alberi e arbusti.

"Si tratta di lavori necessari alla vivibilità del quartiere di San Miniato – prosegue l’assessore - su cui l'amministrazione ha puntato con decisione per avviare una risoluzione dei tanti problemi che da anni si trascinavano dietro. Il nostro obiettivo è una vera e propria riqualificazione funzionale di piazza della Costituzione e delle aree limitrofe al nuovo complesso dei 'Contratti di Quartiere', che ad oggi versa in condizioni molto degradate a causa del grave deterioramento della pavimentazione e degli arredi, dell’autorimessa Blocco E e degli altri spazi esterni".

