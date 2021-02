Siena, Enzo Bianchi non lascia Bose per Cellole di San Gimignano

18 febbraio 2021 a

a

a

Enzo Bianchi non ha lasciato la Comunità, da lui fondata, di Bose, in Piemonte, per trasferirsi a Cellole di San Gimignano. Non ha dunque rispettato l'accordo che, secondo i suoi confratelli, avrebbe posto fine alle tensioni interne. Tale provvedimento era stato suggerito dal delegato di papa Francesco e doveva essere attuato prima dell'inizio della Quaresima.

Sgarbi offre ospitalità a villa Savorelli a padre Enzo Bianchi

"Con profonda amarezza la Comunità - sottolinea lo stesso monastero di Bose - ha dovuto prendere atto che fratello Enzo non si è recato a Cellole nei tempi indicatigli dal Decreto del delegato pontificio dello scorso 4 gennaio. Si trattava di una soluzione messa a punto in questi mesi con l'assenso ribadito per iscritto dallo stesso fratello Enzo e da alcuni fratelli e sorelle disposti a seguirlo per fornirgli tutta l'assistenza necessaria".

Il Comune fa chiudere l'accoglienza dei monaci di Bose: "E' attività ricettiva senza autorizzazione"

Il 9 febbraio, la Comunità ha deciso di cedere allo stesso Enzo Bianchi, la sede nella Valdelsa senese. "Dal giugno dello scorso anno - fanno ancora sapere dal monastero piemontese - abbiamo atteso invano che fratello Enzo obbedisse al Decreto singolare del 13 maggio, approvato in forma specifica da papa Francesco che, per il bene della Comunità, disponeva tra gli altri provvedimenti anche il suo allontanamento a tempo indeterminato da Bose e dalle sue Fraternità. In questi lunghi mesi il delegato pontificio padre Amedeo Cencini ha operato non pochi tentativi volti a rendere più agevole a fratello Enzo Bianchi l'esecuzione del suddetto Decreto, agendo in forza del mandato ricevuto dalla Santa Sede, nel rispetto della giustizia e, soprattutto, della sofferenza di tutte le persone coinvolte. Siccome tra le motivazioni addotte da fratello Enzo Bianchi per sottrarsi alla fattiva esecuzione e spiegare il suo restare a Bose, nei medesimi locali da lui abitati da oltre un decennio, vi era l'indisponibilità a recarsi in un altro monastero e l'asserita impossibilità a trovare un altro luogo adeguato, la Comunità ha acconsentito alla richiesta suggerita dal Delegato pontificio di rinunciare alla propria Fraternità di Cellole, richiamando a Bose o in altre sue Fraternità i fratelli fino ad oggi presenti a Cellole e cedendo in comodato d'uso quegli immobili, così che fratello Enzo vi si potesse trasferire prima dell'inizio della Quaresima",

Lojudice è cardinale: "Accanto a Papa Francesco ho sentito vicina la comunità di Siena"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.