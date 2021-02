Siena, buche in tangenziale: Anas prepara il piano di interventi dopo l'incontro con il Comune

Carlo Pellegrino 17 febbraio 2021 a

Un piano di interventi di Anas per la messa in sicurezza della tangenziale di Siena. Ne hanno parlato, durante un incontro avvenuto ieri mattina, i tecnici dell’ente e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena, Sara Pugliese. Un problema annoso, quello delle buche, che si estende anche all’Autopalio, nel quale da anni è in corso un intervento di rifacimento profondo del manto stradale. Ora l’attenzione di Anas si è spostata anche sulla tangenziale.

“I tecnici - afferma l’assessore Pugliese - mi hanno confermato che è in corso la progettazione della superficie bitumata. Mi auguro che a breve questo studio sia completato e possa arrivare nei nostri uffici, in modo che sia valutato anche dall’Amministrazione. Così sarà possibile proporre modifiche, qualora siano necessarie, e dare il via ai lavori”.

La tangenziale di Siena è una delle arterie cruciali per la viabilità della città di Siena: rendere la strada più fruibile e “presentabile” è tra le priorità dell’amministrazione comunale. “Sicuramente per quanto riguarda la sicurezza - afferma l’assessore ai lavori pubblici - ma parlerei anche di un altro aspetto. Quando i turisti torneranno a Siena, ci auguriamo possa essere diversa la prima immagine che avranno. Migliore di quella di adesso, quantomeno, vista che al momento le condizioni sono tutt’altro che ottimali. Intervenire diventa fondamentale e ci auguriamo che entro l’estate possano già vedersi dei miglioramenti”.

“Questo progetto - aggiunge Pugliese - non riguarda soltanto la parte relativa alla viabilità, ma anche i vari svincoli. Su quello di Siena Sud è già stato eseguito un intervento nel corso del mese di gennaio”. Non solo. “Nel corso del 2021 - conclude l’assessore comunale ai lavori pubblici - è previsto che Anas si occupi anche della vegetazione a bordo strada, che può rappresentare un ulteriore fattore di rischio in una strada così trafficata”.

