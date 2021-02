Siena, vaccinazione di massa contro il Coronavirus anche al PalaGiannelli: prime 50 somministrazioni

16 febbraio 2021 a

Coronavirus, a Siena debutto nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio sul parquet del PalaGiannelli, il Dodecaedro testimone di anni storici dello sport senese, per la vaccinazione di massa con AstraZeneca destinata alla popolazione tra 18 e 55 anni. In questa fase le prenotazioni sono aperte per personale scolastico, militari e forze dell’ordine.

“Dopo le prime vaccinazioni effettuate ieri al poliambulatorio di Pian d’Ovile – commenta Marco Picciolini, direttore della Società della Salute Zona Senese dell’Asl Toscana Sud Est – oggi entra in funzione l’hub principale della provincia, che a regime può arrivare a somministrare ottocento dosi al giorno in otto-dieci postazioni. Questo ci consentirà, insieme alle altre modalità previste, di portare avanti la vaccinazione di tutte le categorie della popolazione. Tutto sarà legato al numero dei vaccini disponibili e alla loro distribuzione che avviene su base regionale, ma la struttura organizzativa è comunque pronta”.

Presente Francesca Appolloni, assessore alla sanità del Comune di Siena, che ha affermato: “In piena sinergia con l’Asl è stata individuata questa sede così evocativa per la storia del basket e dello sport senese, in grado di soddisfare tutte le esigenze per un corretto svolgimento della campagna vaccinale. L’Azienda sanitaria ce l’ha messa tutta per organizzare nel migliore dei modi l’accoglienza, l’attesa, la somministrazione delle dosi. Ora sta ai cittadini, perché la vaccinazione ha sempre tutelato la salute della collettività”.

Ieri pomeriggio sono state effettuate circa cinquanta vaccinazioni, grazie alle disponibilità delle persone già prenotate per i prossimi giorni ad anticipare rispetto alla partenza dell’hub principale della provincia, prevista per mercoledì 17, quando sono in programma duecento vaccinazioni sul parquet del PalaGiannelli.

