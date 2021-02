Siena, la Questura onora Giovanni Palatucci Giusto tra le Nazioni

15 febbraio 2021 a

a

a

Questa mattina, 15 febbraio 2021, per onorare la memoria di Giovanni Palatucci, il poliziotto che morì nel campo di concentramento di Dachau, e per farla conoscere alle nuove generazioni, è stata organizzata anche a Siena, dalla Questura, una cerimonia nella ricorrenza della sua morte.

Gino Bartali, venti anni fa l'addio al grande ciclista toscano "Giusto tra le nazioni". Chi era



Palatucci era reggente della Questura di Fiume fino al 13 settembre 1944, giorno dell'arresto da parte dei tedeschi delle SS, a cui seguì il trasferimento al campo di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945. Prima di essere imprigionato, ha contribuito a salvare almeno 5 mila persone di religione ebraica dai campi di concentramento e, per queste sue eroiche azioni, dal 1990 Israele lo ha inserito tra “i Giusti delle Nazioni”. Per ricordare la sua figura la Questura senese ha collocato all’ingresso della sede centrale, e al termine dei lavori di riqualificazione, una lapide in sua memoria, per ribadire il rifiuto contro ogni forma di razzismo e di discriminazione. “Ci è sembrato doveroso - ha detto il questore Costantino Capuano - rendere concreto l'impegno per un mondo più giusto e inclusivo nel rispetto del nostro programma strategico”. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Maria Forte e le altre autorità cittadine, oltre all’Anps e al cappellano della Polizia di Stato.

La polizia ferma un 17enne con la marijuana nascosta nelle mutande

Questo evento segue di qualche giorno la consegna degli attestati di riconoscimento agli agenti delle Volanti che si sono distinti, soprattutto nel 2020, per lodevoli comportamenti tenuti in servizio. Si tratta dell’assistente Diego Cappuccio (protagonista in due operazioni: una che ha assicurato alla giustizia un pericoloso soggetto colpito da un ordine di carcerazione, unitamente ad altri quattro pregiudicati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso, l’altra conclusasi con l’arresto di un individuo responsabile di detenzione e trasporto di stupefacenti), il vice sovrintendente Federico Terrosi, gli assistenti capo Federico Gigli e Nicola Bianchi (durante il servizio hanno salvato una donna che stava cercando di suicidarsi buttandosi da una finestra), il vice sovrintendente Andrea Mazza e l’agente Roberto Sammaritano (intervenuti, anch’essi durante il servizio, all’interno di un appartamento dove un giovane deteneva un cospicuo quantitativo di stupefacente destinato allo spaccio.), l'assistente capo Alessio Gabbiai (ha rintracciato all’estero, tramite il centro di coooperazione italo/francese della Polizia e della Gendarmeria francese, un anziano la cui incolumità era a rischio), l’assistente Cristiano Pini e l’agente Vincenzo Repola (riusciti, durante il servizio, a trattenere e salvare una giovane che stava cercando di suicidarsi buttandosi da un muro).

La polizia aiuta un senese a mettersi in contatto con l'anziano zio in Francia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.