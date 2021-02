Covid Siena, da oggi vaccini a Pian d'Ovile, Poggibonsi, Montepulciano e Abbadia San Salvatore

14 febbraio 2021 a

a

a

Covid, altre seimila dosi di vaccino per la Asl Toscana Sud Est. Non tutte per Siena, ovviamente, da dividere con Grosseto e Arezzo. Con fatica, meno di quanti servirebbero e si potrebbe sperare, ma i vaccini in qualche modo continuano ad arrivare. La nuova fornitura di fiale, con 3.900 dosi di vaccino AstraZeneca e 2.100 di Moderna, è stata consegnata ieri all’ospedale Misericordia di Grosseto, hub di riferimento di questi vaccini per tutta l’Area Vasta. La fornitura sarà suddivisa, come di consueto, tra le tre province sulla base della popolazione dei territori.

Oggi, intanto, è prevista l’ultima giornata della prima fase di vaccinazione con AstraZeneca. Saranno coinvolte, oltre alla discoteca Papillon a Monteroni d’Arbia, anche altre quattro sedi nel capoluogo e nella provincia di Siena. Si tratta del poliambulatorio di Pian d’Ovile, a Siena, dove saranno somministrate 100 dosi; 50 dosi ciascuno, invece, al palasport Bernino, a Poggibonsi, alla sala polivalente ex Macelli, a Montepulciano, e alla palestra della scuola elementare, ad Abbadia San Salvatore. Nelle sedi che debuttano, insomma, saranno somministrate 250 dosi del vaccino, che si vanno a sommare alle 200 già previste per il Papillon, per un totale di 450 vaccinazioni nella sola giornata di oggi.

Si sommano alle 600 dosi iniettate a Monteroni d’Arbia da giovedì a ieri sera: in totale quindi 1.050 dosi nei primi quattro giorni della campagna. Questa fase della vaccinazione con AstraZeneca è riservata ai docenti e al personale del mondo dell’istruzione, tra 18 e 55 anni. Le persone vaccinate dall’Asl Toscana Sud Est a Siena sono (alle quali vanno aggiunte le vaccinazioni effettuate dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese), in tutta l’Area Vasta 16.291 (6.923 in provincia di Arezzo e 4.527 a Grosseto), dove in 10.632 hanno già ricevuto la seconda dose (4.603 in provincia di Arezzo, 3.118 Siena, 2.911 Grosseto).

