Siena, 1.193 antenne per la telefonia mobile. Le richieste ad Arpat per ampliare gli impianti

A Siena e nel resto della provincia ci sono 1.193 impianti di telefonia mobile. Per ospitarli servono 382 postazioni, le stazioni radio base, e 275 siti, che si trovano nel territorio provinciale. E’ un’attività frenetica, che non conosce soste, basti pensare che su 382 postazioni, Arpat ha ricevuto 110 richieste di modifiche o implementazioni in un solo anno, il 2019. Per necessità di maggiore copertura o per adeguamenti tecnologici, quasi un sito su tre è stato oggetto di intervento da parte del gestore.

In Toscana i siti sono 3.091, le postazioni 4.158 e gli impianti 15.045: significa che a Siena si contano 14,3 postazioni ogni 10mila abitanti, un dato superiore alla media regionale (11,1 ogni 10mila abitanti). Se i senesi hanno un numero maggiore – in proporzione – di postazioni, la concentrazione nel territorio è minore: 0,10 per chilometro quadrato. In Toscana quasi il doppio: 0,18.

“Le postazioni sono scelte dai gestori in base alle esigenze di copertura del territorio sul quale devono garantire il servizio – spiega Arpat - l’articolo 9 della legge regionale 49/2011 stabilisce che ogni gestore presenti ai Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di sviluppo nel quale indichi quali saranno le aree di interesse in cui implementare la propria rete. In base a tali piani, i Comuni redigono o adeguano i programmi comunali degli impianti (detti anche piani di localizzazione), individuando siti su edifici o aree di proprietà pubblica, destinati a installare i nuovi impianti. Proprio l’ubicazione su siti di proprietà pubblica è uno dei criteri localizzativi da privilegiare in base all’articolo 11 della ricordata legge regionale”.

Nel 2019 Arpat ha ricevuto per la provincia di Siena 110 richieste di pareri per nuove installazioni o variazioni sulle stazioni radio base esistenti. In cento casi l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ha dato il via libera, dieci invece le risposte negative “per non conformità ai limiti”. Considerato che sono installate 382 postazioni le attività di implementazione/modifica hanno riguardato il 28,8% delle postazioni presenti. Nello stesso periodo, in Toscana, sono stati richiesti 1.370 pareri su 4.158 postazioni, con una attività di implementazione/modifica che ha riguardato il 32,9% delle postazioni installate. I pareri positivi sono stati 1.083; 287 quelli negativi, dei quali 253 per non conformità ai limiti e 34 per documentazione incompleta.

“Le richieste di nuove installazioni o di riconfigurazione di stazioni radio base esistenti che ci arrivano ogni anno – aggiunge Arpat - sono dell’ordine di migliaia e nel nostro annuario dei dati ambientali pubblichiamo il resoconto. Se i Comuni non si sono dotati di piano di localizzazione i titoli abilitativi devono comunque essere rilasciati, nel rispetto dei limiti sui campi elettromagnetici, tenuto conto dei programmi di sviluppo dei gestori e nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio”.

Per Arpat c’è anche un altro impegno, pur numericamente meno faticoso. Anche di nuove stazioni televisive, o di ammodernare quelle presenti, c’è un continuo bisogno. A Siena sono stati richiesti tre pareri, tutti positivi, su 179 postazioni (quindi le modifiche/implementazioni hanno riguardato solo l’1,7% delle postazioni installate, indice di una minore esigenza di ammordamento o completamento delle reti). In Toscana 104, invece, le richieste, 102 positive e due bocciate per documentazione incompleta, pari al 5,7% delle 1.822 postazioni presenti sul territorio.

Gli impianti nel Senese sono 237, con 179 postazioni delle varie emittenti e 68 siti; in tutta la regione i siti sono 606, le postazioni 1.822 e gli impianti 2.589. Spulciando i dati si scopre quindi che a Siena ci sono 6,7 postazioni per 10mila abitanti, contro i 4,9 di media regionale; ogni chilometro quadrato le postazioni sono 0,05, contro le 0,08 in Toscana.

