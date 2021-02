Due Mari, la storia infinita: mancano 22 milioni per raddoppiare la statale Grosseto-Siena

Foto: Foto Carlo Pellegrino

Carlo Pellegrino 13 febbraio 2021 a

a

a

Altri 22 milioni da trovare. Per completare un raddoppio che, iniziato da 20 anni, al termine ne sarà costati almeno 802. E’ una storia infinita, che proprio non ne vuole sapere di arrivare in fondo, quella del tratto Grosseto-Siena della Due Mari. A riaccendere i riflettori sulla strada statale 223, per la verità mai del tutto spenti, stavolta è Luca Sani, deputato maremmano del Pd.

Strade e scuole, la Provincia investe 12,5 milioni in tre anni

Il suo intervento arriva dopo che Massimo Simonini, amministratore delegato e direttore generale di Anas, commissario di governo per la Due Mari, ha depositato alla commissione ambiente della Camera dei Deputati la sua relazione. “Il raddoppio della Grosseto-Siena - afferma Sani - secondo quanto comunicato da Simonini non è completamente finanziato e occorrono ulteriori 22 milioni di euro rispetto a quanto già stanziato fino ad oggi”.

Per questo Sani comunica di aver presentato “un’interrogazione in Parlamento per capire come verranno recuperate queste risorse aggiuntive non trascurabili e se ciò causerà ulteriori ritardi rispetto all’attuale tempistica prevista per terminare l’opera”. Poi il deputato del Pd prende in esame la documentazione presentata dall’amministratore delegato di Anas, dalla quale “si evince che per gli interventi di miglioramento della galleria di Casal di Pari sono necessari ulteriori 3,4 milioni di euro e per il completamento del lotto 9 occorrono quasi 18,6 milioni di euro in più”.

Sono i due pezzi mancanti dell’infrastruttura, quelli che ancora devono andare a bando. Le gare, in realtà, si attendono da un pezzo. Specie quella per il nono lotto, 11,8 chilometri tutti in provincia di Siena, tra Ornate e Orgia. Di fatto il lotto è bloccato da quasi tre anni e mezzo, ovvero dal 20 novembre 2017. Da quando cioè il progetto definitivo era stato approvato. Poi una serie di modifiche richieste dal ministero dell’ambiente, l’approvazione del Cipe, l’ipotesi di Anas affinché il lotto potesse andare a bando nel primo semestre del 2020. L’ulteriore ritardo è già di un anno, visto che quella scadenza è stata posticipata al primo semestre 2021. Visti i nuovi sviluppi appare difficile credere venga rispettata. Investimento previsto 162 milioni, ne mancano 18,6.

Toscana: Giani, 'Con nuova Strada regionale 429 vinta una sfida' (2)

Luca Sani cita anche la galleria di Casal di Pari, chiusa dal 28 marzo 2018, ovvero dall’apertura del maxi lotto da 271 milioni di cui fa parte. Problemi strutturali, emersi durante la realizzazione del nuovo tunnel, avevano costretto Anas prima a un’avventurosa deviazione nel paese di Pari, poi a una rapida chiusura della vecchia galleria non appena ultimata la nuova. Dopo tre anni si è arrivati soltanto a una complicata progettazione esecutiva, alla quale farà seguito la gara d’appalto. Anche questa prevista entro giugno, anche questa in bilico. Investimento previsto 30 milioni, ne mancano 3,4.

Non molto per ora pare essere successo nel lotto 4, i costosissimi 2.840 metri che vanno da Civitella Marittima a Lanzo, in provincia di Grosseto. Altro lotto al limite del surreale: aggiudicato il 20 dicembre 2018, poi ricorsi, una pronuncia del Tar del 3 aprile 2019 che rileva un conflitto di leggi tra ordinamento e codice degli appalti, il Consiglio di Stato che il 29 maggio chiama in causa la Corte Costituzionale, pronuncia resa inutile - con ulteriori ritardi evitati - solo dal fallimento della ditta aggiudicataria. Alla fine del 2019 Anas assegna i lavori, ma il lockdown e il ritardo di un’autorizzazione del ministero dell’ambiente fa slittare il via dell’intervento al 17 settembre. In piena campagna elettorale, a tre giorni dalle Regionali, l’allora ministro De Micheli taglia il nastro: cinque mesi dopo ci sono solo dei tubi a bordo strada, che servono per spostare dei cavi della Telecom e fare spazio al cantiere. Un lotto costosissimo, 106 milioni, oltre 37 per chilometro, che servono per realizzare cinque nuovi viadotti (e ad adeguarne tre) e una galleria (e all’adeguamento di un’altra).

“Mi auguro che il Governo che si insedierà nei prossimi giorni - conclude Sani - possa dare una risposta certa alle comunità ed ai territori che aspettano da decenni il completamento di questa infrastruttura fondamentale”.

Oltre 5 milioni di multe nel 2020 per violazioni del codice della strada

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.