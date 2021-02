Covid in Toscana, un caso di variante inglese a Poggibonsi. Venerdì altri 21 positivi in città

13 febbraio 2021 a

Covid in Toscana, casi di variante inglese del virus a Poggibonsi. Ventuno casi positivi nella giornata di venerdì 12 febbraio e la presenza accertata della variante inglese, una delle più aggressive. Un campanello d’allarme per Poggibonsi, che vede salire il numero dei soggetti affetti da Covid 19, anche se, secondo quanto riferito dall’amministrazione, il caso con variante inglese sarebbe ancora l’unico registrato in città.

E’ stato il sindaco David Bussagli ad avvertire che “come i nostri vicini di Colle di Val D’Elsa, siamo stati informati dalla Asl che la variante inglese è presente anche a Poggibonsi con un caso già accertato. L’interlocuzione con il dipartimento di igiene è continua. Il lavoro di tracciatura è spinto al massimo, così come l’azione di monitoraggio con le conseguenti valutazioni condivise che ne potranno scaturire”. Il comune di Poggibonsi sta dunque monitorando la situazione e non si escludono provvedimenti di una certa rilevanza, con ordinanze specifiche come avvenuto nel comune di Chiusi prima della “zona rossa”, dalla chiusura dei parchi a eventuali campagne di screening con tamponi a tappeto. A Poggibonsi sono 148 i positivi al Covid.

“Il numero complessivo – dice Bussagli - è tornato a salire in maniera repentina soprattutto nelle prime settimane di gennaio, per poi rallentare e attestarsi in virtù anche di un flusso costante di guarigioni. Come appare chiaro che i motivi di preoccupazione non mancano, che il virus è presente e continua a circolare andando a colpire, e lo sappiamo molto bene, le persone più fragili”. Al di là del colore che verrà assunto dalla Toscana, Bussagli dice che “c’è bisogno di questa decisione per comprendere che dobbiamo recuperare tutti, in ogni singolo momento della nostra giornata, la massima attenzione. Le norme base di prevenzione devono essere rispettate rigorosamente, a tutela della salute delle persone più fragili e a tutela anche della campagna vaccinale che prosegue e che nei prossimi giorni farà un ulteriore balzo in avanti.

