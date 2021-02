Siena, studenti di Medicina: "Noi tracciamo i contatti dei contagiati pagati 9 euro l'ora"

Filippo Tecce 12 febbraio 2021 a

a

a

“C’era stato prospettato che l’attività si sarebbe svolta temporaneamente ad Arezzo, in attesa che la Asl trovasse una sede più vicina a Siena, per un totale di 20 ore settimanali, con un contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa”. E’ lo sfogo di uno studente di Medicina dell'università di Siena ed operatore della centrale Covid di contact tracing dell'Asl Sud est.

Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 894 e altri sette decessi. Il punto della situazione verso la zona arancione



Il giovane preferisce rimanere anonimo. Un lavoro delicato il suo ma in tasca rimane non molto. “Un netto di poco più di 9 euro/ora. Noi mettiamo in isolamento i casi e tracciamo la lista dei relativi contatti per interrompere la catena dei contagi di questo subdolo virus".

Il giovane parte dalla sede in cui avviene il tracciamento. “Ci era stato prospettato che tale attività si sarebbe svolta temporaneamente ad Arezzo, in attesa che l’Asl trovasse una sede più vicina a Siena”. Il tracciamento avviene nell'area di Arezzo Fiere, non a Siena. Il 9 novembre, vista la diffusione preoccupante del virus e la necessità di potenziare il contact tracing, l'Università di Siena si era rivolta ai futuri operatori sanitari scrivendogli una mail: considerando l’emergenza serve pure il loro contributo nella lotta al virus.

Nel testo della mail sono affrontati diversi aspetti, tra questi la sede, con la Regione alla ricerca di strutture appropriate anche a livello provinciale. Ricerca che, almeno ad ora, non ha dato esito. Una situazione che doveva essere momentanea e che sta perdurando.

Tra le cose prospettate c’è “un compenso di 15 euro lordi - racconta lo studente - e con la promessa di alcuni giorni liberi per continuare ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal piano di studi”. “Io lavoro tutti i giorni - aggiunge - il virus non si ferma mica nel fine settimana. Una situazione difficile, anche altri la pensano come me”. E 15 euro lordi è ciò che si legge nel contratto che il giovane ha sottoscritto con la Asl Toscana sud est. Compenso che, si apprende, è onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro. Non saranno riconosciuti ulteriori compensi o rimborsi spese comunque denominati. Gli studenti sono stati inquadrati come co.co.co. “Nonostante l'Asl ci abbia dato in consegna un pc ed uno smartphone aziendali, non ci consente di lavorare a distanza, costringendoci a fare tre ore al giorno in auto, per raggiungere da Siena la sede di lavoro con i relativi rischi ed oneri”.

Vaccini agli over 80 da lunedì: raggiunto l' accordo con i medici di base



Lo studente aggiunge un altro aspetto: “Secondo la Asl il contratto prevede che tutti gli oneri fiscali siano a carico nostro e non un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro, come previsto dalla norma”.

“Nonostante tutto ciò - chiude - molti di noi si sono sentiti in dovere di rinnovare il contratto fino al prossimo 30 aprile. Per senso di responsabilità e con la consapevolezza di aver contribuito, seppur in minima parte, a contrastare questa terribile pandemia”.

Covid, Giani: "Aumentano i contagi". Toscana verso zona arancione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.