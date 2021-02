Siena, ecco le antenne 5G. Arpat dà l'ok: la mappa delle installazioni in provincia

Carlo Pellegrino 12 febbraio 2021 a

Otto antenne per il 5G in provincia di Siena. Sono quelle che Arpat ha autorizzato, in maniera preventiva, dopo la richiesta dei vari Comuni. Toccherà adesso proprio alle Amministrazioni dare il via libera definitiva all’installazione da parte delle compagnie telefoniche.

Sei, in particolare, sono nella città di Siena. In strada di Vico Alto, nei pressi del serbatoio dell’Acquedotto, sarà installata un’antenna Wind Tre (nome Vico Alto); sempre in strada di Vico Alto un dispositivo Vodafone (Siena Policlinico); Tim avrà la sua antenna in località Poggio ai Pini (Poggio ai Pini). Tre, invece, le antenne con parere di Arpat positivo per Iliad: una in via Fiorentina 45 (Torre Fiorentina), una in via del Petriccio e Belriguardo (Siena Tangenziale), una in via Cassia Nord (Siena Fornacelle). Siena Tangenziale e Siena Fornacelle avranno doppia frequenza, a 700 e 3.700 mega hertz (potranno quindi essere utilizzate per entrambe le frequenze), le altre sono tutte con frequenza 700 mega hertz. Altre due antenne in provincia di Siena: una, Vodafone, a San Casciano dei Bagni, frequenza 700 mega hertz, in località Poggio a Casone (San Casciano dei Bagni Ssi); l’altra, Iliad, a San Gimignano, doppia frequenza, in via del Sasso nella frazione di Badia a Elmi (Certaldo Ovest).

Dopo aver ottenuto il parere da Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, “sulla compatibilità ambientale delle emissioni elettromagnetiche dell’impianto”, il Comune, in base al procedimento attivato, autorizza l’antenna o comunica l’efficacia della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presentata: i gestori possono quindi procedere con la richiesta di inizio lavori.

“Abbiamo un archivio che contiene tutti i progetti presentati per la realizzazione delle diverse stazioni radiobase presenti sul territorio regionale – fa sapere Arpat - Per ogni nuovo progetto viene fatta una simulazione del campo elettromagnetico prodotto da tutte le stazioni presenti nella zona circostante ipotizzando, per cautela, che tutti gli impianti di tutti i gestori presenti possano funzionare contemporaneamente e alla massima potenza”.

Procedura che è garanzia per chi vive nelle vicinanze dell’impianto. “Il programma di simulazione calcola il campo elettrico sulle facciate e le coperture, come tetti o terrazze e lastrici solari, di tutti gli edifici – aggiunge Arpat - Se da questa verifica emerge un superamento dei limiti di legge la realizzazione della stazione non viene autorizzata. In questo modo Arpat verifica non solo la compatibilità del nuovo impianto con quelli esistenti, ma anche con quelli ancora da realizzare, in quanto già valutati preventivamente e in fase di installazione. Tutti i pareri riportano in chiaro l’indicazione degli impianti vicini che sono stati inclusi nella verifica effettuata”.

Sul piatto c’è la salute pubblica e Arpat, organismo tecnico individuato dalla normativa per effettuare i controlli, è chiamata a garantirla “effettuando il monitoraggio dello stato dell'ambiente; svolgendo accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo”.

“Per assicurare la massima affidabilità e trasparenza alle verifiche sui progetti di questi impianti – assicura Arpat – abbiamo inserito tutte le attività per il rilascio di pareri sulle stazioni radiobase tra quelle gestite con un sistema di assicurazione della qualità certificato Iso 9000. Le istruttorie vengono svolte sulla base di istruzioni operative e tecniche uniformi in tutta la regione”.

