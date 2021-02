Covid, a Siena vaccini agli over 80 dal 15 febbraio a Fontebecci: raggiunto l'accordo con i medici di base

11 febbraio 2021 a

Alla fine l’accordo con i medici di famiglia è stato praticamente trovato; mancano i dettagli, ma l’intesa c’è. Saranno quindi i medici di medicina generale in Toscana ad effettuare le vaccinazioni anti Covid agli over 80. Le operazioni a Siena partiranno da lunedì 15 febbraio, quindi nei tempi previsti ed ipotizzati.

Alle ore 11 verranno effettuate le prime sei vaccinazioni in quello che sarà una sorta di Vaccine-day, proprio come era avvenuto a fine dicembre all’ospedale delle Scotte per le prime dosi arrivate del Pfizer-Biontech. Questa volta il luogo previsto è la sede degli ambulatori medici a Fontebecci. Sarà presente un solo medico, la scelta è ricaduta sul dottor Fabio Zacchei, che inietterà le dosi in sei pazienti. La campagna vaccinale sugli over 80 proseguirà poi nei giorni successivi in base alle disponibilità delle dosi.

Dicevamo che l’accordo con i medici di base è stato praticamente trovato. La conferma arriva da Maurizio Pozzi, presidente della cooperativa Coop medici 2000, che afferma: “Ci siamo. Siamo praticamente ai dettagli, comunque importanti, delle operazioni. Vanno definiti alcuni punti relativamente al trasferimento delle dosi, al loro scongelamento, alla prenotazione e registrazione delle vaccinazioni e allo smaltimento dei rifiuti. Sono questioni certamente rilevanti, che saranno analizzate ed affrontate nelle riunioni che si terranno nei prossimi giorni. Il primo giorno ci sarà questa sorta di ‘Vaccine day’, in seguito ci potrebbe essere la possibilità di effettuare le vaccinazioni sia negli ambulatori medici così come in apposite strutture”. Anche questo tema, vale a dire il luogo delle somministrazioni, verrà affrontato dettagliatamente nei prossimi giorni.



Servizio integrale a cura di Gennaro Groppa sul Corriere di Siena dell'11 febbraio

