Alex Zanardi, il procuratore Vitello: "Indagine in dirittura d'arrivo"

E' alle battute finali l'indagine della Procura di Siena sul drammatico incidente occorso ad Alex Zanardi sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia nel giugno 2020. I magistrati stanno ultimando l'analisi dell'ultimo supplemento di perizia che ha ricostruito la dinamica del sinistro e sono pronti a chiudere entro le prossime settimane l'annosa inchiesta, entro i termini previsti. L'epilogo determinerà o l'archiviazione per il 44enne Marco Ciacci di Castelnuovo Berardenga, alla guida del tir che ha impattato con l'handbike del campione bolognese, o una richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di lesioni da incidente stradale.

“Siamo in dirittura d'arrivo” ha confermato al riguardo il Procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitello, che insieme alla pm Serena Menicucci ha studiato in queste settimane le risultanze dei rilievi del consulente Dario Vangi. Lo specialista, insieme ai colleghi di parte – Mattia Strangi per la difesa del camionista e Giorgio Cavallin per Zanardi – ha approfondito sette ulteriori questioni tecniche sollevate dalla famiglia del campione, che imputa all'invasione del mezzo pesante la tragica caduta; il surplus di indagine peritale sostanzialmente ha confermato la tesi secondo cui il sinistro sarebbe addebitabile a una caduta accidentale e autonoma del campione paralimpico, a seguito di una manovra di reazione al momento dell'incontro fatale con l'autotreno. Il supplemento finito sul tavolo dei pm stabilirebbe infatti che, senza la caduta, i due mezzi non sarebbero mai venuti a contatto, e che l'invasione dell'autotreno sarebbe stata minimale - si parla di 40 centimetri – e quindi non determinante.

La presenza poi di un altro ciclista davanti al mezzo pesante, sempre per la perizia, potrebbe aver influenzato la guida di Zanardi, che, secondo i tecnici, avrebbe teso ad allargarsi nelle curve avvicinandosi pericolosamente alla linea di mezzeria. Una ricostruzione non condivisa dai consulenti degli Zanardi, sicuri che la verità possa essere desunta dal filmato dell'incidente realizzato dal videomaker umbro Alessandro Maestrini. “Ammesso che sia vero quello che sostiene il perito – ha dichiarato l'avvocato Carlo Covi - noi crediamo che la Procura saprà ben valutare il video che ha nelle sue mani. Questo video dimostra inequivocabilmente che il camion ha invaso la corsia" Alex Zanardi, consulente deposita in Procura integrazione sull'analisi dell'incidente .

