Siena, la Guardia di finanza ferma cinque giovani per droga

Proseguono in tutto il territorio senese i controlli antidroga disposti dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siena, svolti spesso anche con il prezioso ausilio delle unità cinofile del Corpo, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, oltre che presso le principali arterie stradali di accesso alle città e nelle aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali spiccano le stazioni ferroviarie e capolinea degli autobus, dove l'affollamento può favorire certi traffici illeciti.

Proprio durante uno di tali controlli, effettuato nel capoluogo cittadino con l'indispensabile supporto dei cani addestrati e del personale che li accompagna, quattro soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, due italiani, uno di origini brasiliane ed un altro di origini nigeriane, sono stati oggetto di segnalazione da parte di un "agente antidroga" a quattro zampe e del suo fiuto mentre attraversavano singolarmente il sottopassaggio ferroviario, segnalazione poi confermata dai successivi riscontri effettuati dai finanzieri che, complessivamente, hanno rinvenuto 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Altri controlli anche in Valdelsa, dove l’attenzione di una pattuglia delle Fiamme gialle impegnata nel controllo economico del territorio veniva attratta da un soggetto che, con fare sospetto, si appartava. I militari intervenuti riscontravano che il giovane, classe 1992 di nazionalità italiana, era intento a consumare sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Tutto quanto rinvenuto nelle due operazioni è stato sottoposto a sequestro e trasmesso alla locale Asl per le analisi di rito, mentre i cinque soggetti venivano segnalati alla Prefettura di Siena. Tali attività di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimoniano, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale.

