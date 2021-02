Siena, guida l'auto ma non ha mai preso la patente

09 febbraio 2021 a

Era alla guida di un'auto non sua, con accanto il figlio di un'amica. E fino a qui, niente di male. Il punto è che non aveva la patente, nel senso che non l'ha mai conseguita. Così un 50enne dominicano è finito nei guai con la polizia.

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Siena, da giorni, stanno effettuando posti di controllo mirati sulle principali arterie cittadine. Nel corso di questa attività preventiva, hanno controllato. in strada di Pescaia. un’autovettura che aveva al volante l'uomo, di origine straniera ma da tempo residente sul territorio senese. Il conducente, come detto, aveva con sé un bambino di sette anni, figlio di un’amica, che era appena uscito da scuola. Dopo una rapida indagine, è emerso inequivocabilmente che la persona che era al cospetto dei poliziotti non aveva mai avuto la patente, e dunque non aveva i titoli per circolare. Non solo: già qualche anno fa il soggetto si era reso responsabile della medesima violazione, ma evidentemente il dato di fatto non lo aveva scoraggiato né è servito come deterrente a ripetere il comportamento scorretto e contro la legge. Immediatamente è stata avvertita la madre del piccolo, legata da lunga amicizia con il guidatore. Per questo, assolutamente ignara di quale fosse la verità, gli aveva chiesto il favore di andare a recuperare il bambino al termine delle lezioni poiché lei, impegnata al lavoro, avrebbe avuto problemi di orario per muoversi. Per questo, aveva messo a disposizione la propria automobile, che le è stata riconsegnata quando le è stato nuovamente affidato il figlio.

Il 50enne, in contravvenzione e anche recidivo, è stato sanzionato pesantemente dagli agenti che hanno completato l'operazione di controllo consegnandogli una multa di cinquemila euro per essersi messo alla guida di una vettura senza essere in possesso della regolare patente.

