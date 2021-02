Siena, il Brunello e il Rosso di Montalcino volano online

08 febbraio 2021 a

a

a

Con le limitazioni o le chiusure dei locali di somministrazione a causa della pandemia, una buona fetta delle vendite di vino si sono spostate da bar, enoteche e ristoranti ai grandi store online. Perché, nonostante tutto, rinunciare ad un buon calice di vino è impossibile. Il Brunello di Montalcino si è fatto trovare pronto ai nuovi trend di consumo emersi con il Covid-19, una «rivoluzione» in cui l’online è diventato - e lo è tuttora - un settore chiave anche per il mondo del vino.

Unicredit: accordo con Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

A certificare come il Brunello di Montalcino e il Rosso di Montalcino siano sempre in cima alle preferenze dei wine-lovers che acquistano la loro bottiglia preferita con un click, sono i numeri di Tannico, tra i principali player delle vendite enoiche online, raccontati al blog del Consorzio del Brunello di Montalcino. Nel confronto tra il 2019 e il 2020 il Brunello e il Rosso di Montalcino segnano complessivamente una crescita dei ricavi pari al +82%. Nel dettaglio, ammonta a 21 euro la spesa media per una bottiglia di Rosso di Montalcino, cifra che sale a 60 euro se guardiamo al Brunello di Montalcino.

Falso Brunello venduto in Cina e online: sgominata una banda di truffatori

Ma quali sono le città e le zone dove si consuma principalmente Brunello di Montalcino? Nel 2020, sempre in riferimento ai dati di Tannico, si è bevuto maggiormente Brunello, in ordine decrescente, nelle province di Milano, Roma, Firenze, Torino, Monza e della Brianza. Tannico (che ha comunicato ricavi in crescita dell’82% su base annua per un valore totale di 37,5 milioni di euro di fatturato), ha consegnato nel 2020 ben 2.500.000 di bottiglie in tutto il mondo: il Brunello e il Rosso di Montalcino rappresentano l’1% del totale. Tra le due denominazioni, quella maggiormente richiesta nel 2020 è il Brunello di Montalcino (pari allo 0,73%). Numeri importanti che dimostrano come nelle case dei wine-lovers il Brunello è spesso e volentieri protagonista della tavola.

Accordo Banca Mps e Consorzio Brunello,al via il pegno rotativo sul vino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.