Siena, il sindaco De Mossi riceve un avviso di garanzia

Il sindaco Luigi De Mossi ha ricevuto dalla Procura di Siena un avviso di garanzia relativo a un’indagine in corso relativa al cantiere per gli scavi per la strada interna al Santa Maria della Scala e scaturita a seguito della denuncia della Soprintendenza Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Siena. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro. I reati ipotizzati sono danneggiamento al patrimonio archeologico e concorso in reato. Il pm che segue la vicenda è Daniele Rosa.

A darne notizia è stato questa mattina (28 gennaio) lo stesso primo cittadino, che ha convocato una conferenza in palazzo pubblico, nella Sala delle Lupe. Con lui sono coinvolte altre tre persone, ma De Mossi non ha detto di chi si tratta in segno di rispetto per chi ha lavorato con impegno e serietà. Nell’informazione di garanzia, tra l'altro, il Comune è indicato come parte offesa, al pari del Demanio culturale dello Stato. "E' curioso – ha commentato il sindaco – che io mi trovi nella condizione di essere parte offesa e indagato nello stesso tempo. Nella mia carriera, non mi era mai capitato di imbattermi in un caso in cui, per reati edilizi, viene consegnato un avviso di garanza a un sindaco come proprietario dell’immobile. Si tratta di reati riguardanti aspetti tecnici su come è stato effettuato lo scavo, e l’eventuale ritrovo di reperti. Comunque chiederò subito il dissequestro del cantiere".

Nel documento, si richiede a De Mossi di indicare il nome del proprio difensore: "Come avvocato - è la sua replica - non ne conosco neanche uno migliore di Luigi De Mossi", e dunque perorerà da solo la propria causa. "Vedremo come andrà a finire tutto ciò – ha concluso. – Ognuno si assuma le proprie responsabilità: io con le mie l'ho sempre fatto, vediamo come si comporterà qualcun altro”.

