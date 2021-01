Siena, muore dopo l'incidente in via Aretina: stroncato a 58 anni da un malore

27 gennaio 2021 a

a

a

Tragedia alla periferia di Siena. Un uomo di 58 anni, di Montalcino, è morto nella mattinata di mercoledì 27 gennaio a Siena, in via Aretina. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente a Siena, finendo fuori strada, dopo essere stato colto da malore. Immediatamente sono giunti gli operatori del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo.

Per l'uomo, però, non c'è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto, anche per regolare il traffico dopo l'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena e la polizia di Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.