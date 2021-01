Covid, arrivate a Siena nuove forniture del vaccino Pfizer

26 gennaio 2021 a

a

a

Sono state consegnate questa mattina (26 gennaio) le nuove forniture del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech. All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono arrivate 585 fiale (che saranno gestite tra Asl Toscana sud est e Azienda ospedaliero-universitaria senese) per un totale di 3510 dosi. Il programma di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Residente sanitarie assistite prosegue, quindi, regolarmente. Ad oggi le persone vaccinate dalla Asl in provincia di Siena sono 3697 (1405 ospiti delle Rsa e 2292 operatori sanitari), dato che non comprende quelle che hanno ricevuto la propria dose al policlinico.

Alle Scotte inizia il richiamo dei vaccini Pfizer. Finora 4.484 le dosi somministrate alle Scotte

Nella campagna dei richiami, nel Senese sono 387 coloro che hanno completato il percorso vaccinale con la Sud est, a cui vanno aggiunti i numeri delle Scotte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.