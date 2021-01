Siena, viola il coprifuoco per tornare in Romania e resta coinvolto in un incidente

26 gennaio 2021 a

Durante un controllo notturno della Guardia di Finanza, una pattuglia delle fiamme gialle in Valdichiana, in prossimità del casello autostradale A1-Valdichiana/Bettolle, insospettita dai rilevanti danni presenti su di un’autovettura con targa d’immatricolazione del Regno Unito e guida a sinistra, intimava l’alt al conducente, identificato, subito dopo, in cittadino di nazionalità rumena.

Alle domande incalzanti poste dai finanzieri, l’uomo forniva risposte confuse e poco convincenti, affermando, nonostante le limitazioni imposte dal periodo pandemico, di essere stato tamponato in autostrada da un tir che non si era fermato, aggiungendo, al contempo, che si stava recando in Romania, suo paese di nascita, per motivi personali.

Nel corso degli approfondimenti giungeva una volante della polizia stradale, precisando di essere alla ricerca proprio dell’auto fermata dalla Guardia di Finanza poiché responsabile di un sinistro in autostrada.

L'uomo è stato quindi preventivamente sanzionato dai finanzieri per l’inosservanza alle prescrizioni anti Covid, transitando sul territorio in piena fascia di coprifuoco.

La sua posizione sarà anche approfondita dalla componente di specialità della Polizia di Stato in relazione al presunto coinvolgimento dell’uomo in un sinistro autostradale.

