Palio di Siena, il rettore del Magistrato delle contrade: "Ancora presto per parlarne, decideremo a primavera"

25 gennaio 2021 a

Palio di Siena, c'è ancora una speranza, seppur flebile, per le carriere di luglio e agosto.

“Per adesso è possibile dire assai poco – afferma al riguardo il rettore del Magistrato delle contrade, Claudio Rossi – Dobbiamo vedere come evolve la situazione giorno dopo giorno. Ora non si possono fare delle previsioni, ci sono molte incognite: penso alla campagna delle vaccinazioni e al ritmo che avrà, quante persone verranno vaccinate nei prossimi mesi? E penso ai contagi e ai nuovi casi di Coronavirus che ci saranno nel prossimo periodo. Aspettiamo primavera per decidere”.

IL SERVIZIO COMPLETO DI GENNARO GROPPA SUL CORRIERE IN EDICOLA LUNEDI' 25 GENNAIO

