Siena, nell'affresco del Buon Governo una rara scena di neve

Si parla tanto, in questi giorni, dell'Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, al centro di un importante progetto turistico, ma anche scientifico, ideato dal Comune di Siena

Tonelli di Artribune: "La possibilità di vedere da vicino il Buon Governo è un ottimo progetto"

Gli affreschi realizzati presso la Sala dei Nove del Palazzo Pubblico sono significativi per la quantità di attenzione dedicata al paesaggio, oltre che all'azione umana, ma si distinguono anche per una rappresentazione molto rara e precoce della neve. Non tutti lo notano, ma nei bordi ci sono alcuni medaglioni raffiguranti le quattro stagioni. Quelli della primavera e dell'estate mostrano le tradizionali fatiche di quei periodi, mentre quello invernale è per certi versi rivoluzionario. Invece della scena tipica dell'epoca, con ambienti interni o taglio della legna, si vede un'attività ricreativa all'aperto. Un uomo con un copricapo e un pesante mantello è in mezzo ai fiocchi che cadono e tiene in mano una palla di neve. Appare piuttosto pensieroso, forse non sa cosa farne, ma forse, visto che ha gli occhi socchiusi, sta prendendo la mira ed è quindi nel bel mezzo di una battaglia a pallate. Con ogni probabilità, insomma. viene per la prima volta resa eterna una scena di divertimento invernale, invece delle cupe rappresentazioni in cui prevalgono il freddo, il timore e l'esigenza di stare al chiuso per difendersi. Siamo tra il 1337 e il 1339: la prima battaglia di palle di neve riconosciuta si trova nel Ciclo dei mesi del Castello del Buonconsiglio, a Trento, attribuito al maestro Venceslao, un pittore anonimo boemo, e risale al 1397. Ambrogio Lorenzetti, a Siena, ha dunque precorso i tempi?

