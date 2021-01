Siena, il progetto di osservare da vicino il Buon Governo entusiasma tutti

23 gennaio 2021 a

Manca solo l'ufficializzazione, dopo aver completato tutti gli adempimenti di rito, ma l'Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, una delle opere d'arte più conosciute e studiate nel mondo, sarà al centro di un importante progetto di restauro ed espositivo. Nelle intenzioni del sindaco Luigi De Mossi e della sua giunta, infatti, si potrà salire sui ponteggi, che saranno allestiti per l'intervento, e osservare da pochi centimetri la bellezza e i vari messaggi che sono contenuti nell'affresco. Un'opportunità straordinaria di vedere un capolavoro in una luce nuova, visto che in genere è osservabile solo dal basso in alto, senza cogliere in pieno il messaggio che da secoli intende lanciare. Un percorso emozionale di immenso peso culturale e turistico, con cui Siena e il Comune intendono rilanciarsi nel post Covid dal punto di vista turistico, ma non solo.

Come detto, il progetto non ha ancora i crismi dell'ufficialità, ma da quando il Corriere di Siena, sulle proprie pagine del 22 gennaio 2021, ha rivelato la sua esistenza, nel mondo della cultura c'è fibrillazione. Massimiliano Tonelli, direttore della rivista Artribune, commenta: "L'idea di un restauro esperienziale per uno degli affreschi più importanti e cruciali dell'arte mondiale mi sembra largamente condivisibile. Sia per il richiamo turistico (finalmente a Siena si punta su Ambrogio Lorenzetti e non su un'esposizione di autovetture sportive in piazza del Campo!), sia per la possibilità di analizzare i dettagli di un'opera simile. In ogni angolo c'è un segnale, uno spunto, un indizio di quanto la vita in città (e in campagna) fosse diversa o simile a oggi. In effetti il dipinto è collocato molto in alto e rimane sempre un po' di amaro in bocca nel non poterlo approfondire dal vivo. A dire il vero, è meglio fruibile sui libri".

Il numero uno della prestigiosa pubblicazione specializzata va anche oltre: "Mi auguro che il restauro esperienziale riguardi anche l'Allegoria del Cattivo Governo, che sta nella stessa sala ma sulla parete opposta: anche in quel quadro (purtroppo assai più danneggiato rispetto al Buon Governo) sono contenuti dei messaggi lucidissimi e un monito per bravi cittadini e bravi amministratori di tutto il mondo, per questo è attualissimo anche se 'scritto' settecento anni fa".

