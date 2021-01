Siena, minaccia madre e sorella: giovane arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

23 gennaio 2021 a

I carabinieri della stazione di San Gimignano lo hanno arrestato mentre minacciava e usava violenza nei confronti della madre e della sorella minorenne. E’ finito così nel carcere Santo Spirito di Siena, M.F. di anni 20, pregiudicato abitante nella città delle torri.

I carabinieri di San Gimignano, allertati da un familiare, riuscivano ad entrare scoprendolo intento a minacciare i familiari che nel frattempo, impauriti da tale scatto di ira, si erano chiusi in una stanza.

Il giovane che non è nuovo a tali comportamenti veniva sorpreso a minacciare la sorella al fine di farsi consegnare un telefono cellulare della madre che per paura si era chiusa in camera.

L’uomo dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

