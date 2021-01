Siena, lesioni cutanee: dotazione di tablet per gli infermieri della Asl

22 gennaio 2021 a

a

a

Lo scorso anno è arrivato il premio di Federsanità-Sham e il riconoscimento del Journal of wound care grazie ai progetti presentati da Sara Sandroni sulla gestione del trattamento delle lesioni cutanee. Adesso il premio si è concretizzato in 14 tablet che saranno a disposizione della Rete lesioni cutanee della Asl Toscana sud est. “Andranno ai nostri infermieri – annuncia la stessa Sara Sandroni, responsabile professionale del servizio. –. Serviranno per fotografare le lesioni, per avere una relazione costante con i pazienti, per verificare le singole situazioni sia con gli infermieri che con gli specialisti”. Le lesioni cutanee sono un fenomeno in crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle cronicità. L’Asl Tse ha attivato da tempo una rete di infermieri che collaborano con medici di medicina generale, medici specialisti ospedalieri, chirurghi generali e vascolari, dermatologi e ortopedici, piede diabetico, nutrizionisti e fisiatri. A questo servizio si accede attraverso il medico di medicina generale o il medico specialista. La visita può essere a domicilio qualora il paziente non sia in grado di raggiungere una delle sedi della Rete lesioni cutanee, che nel Senese si trova nell’ospedale di Abbadia San Salvatore..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.