Coronavirus, altri tre morti a Siena. Sei ingressi all'ospedale Le Scotte, aumentano i pazienti ricoverati

Coronavirus, ci sono tre morti in Area Covid all'ospedale Le Scotte di Siena. L'ultimo decesso era stato registrato nella giornata di venerdì 15 gennaio.

"Si ricorda - ribadisce l'Aou Senese nel bollettino di lunedì 18 gennaio - che i decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo sui decessi per Coronavirus, viene successivamente comunicato nel bollettino regionale".

Rispetto alla giornata di domenica ci sono anche sei ingressi, senza dimissioni. I pazienti ricoverati diventano quindi 57, di cui 7 in terapia intensiva e 8 con assistenza respiratoria tramite casco.

