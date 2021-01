Siena, braccialetti per i bambini di terapia intensiva

16 gennaio 2021 a

Ancora un gesto di gentilezza e di attenzione nei confronti dei piccoli degenti del policlinico delle Scotte. Sono stati consegnati trenta braccialetti di stoffa per i ricoverati nell'Unità operativa di Terapia intensiva pediatrica e per le loro famiglie. Questo apprezzabile pensiero di vicinanza porta la firma di Sofia Carli, titolare del negozio Cartolandia, che ha voluto fare un piccolo-grande regalo per i bambini e lanciare un segnale di affetto anche per i loro genitori e parenti, che hanno dovuto trascorrere i primi giorni dell’anno nuovo in ospedale. La consegna è avvenuta alla presenza di Carlo Valerio Bellieni, direttore della stessa Terapia intensiva pediatrica dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, e della coordinatrice infermieristica Elisa Neri insieme agli altri professionisti del reparto.





