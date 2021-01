Siena, fermato con la marijuana nelle mutande

16 gennaio 2021 a

a

a

Le volanti della questura, nel corso di controlli mirati per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti, hanno fermato un 17enne che, alla vista delle divise, ha manifestato un evidente imbarazzo. I poliziotti hanno approfondito il controllo ed è emerso che il giovane, che si stava dirigendo a piedi verso il centro di Siena, aveva nascosto nelle mutande un sacchetto di plastica con trenta grami di marijuana. Gli agenti, pertanto, hanno deciso di approfondire l’accertamento effettuando una perquisizione presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento in dosi della sostanza, un bilancino di precisione e una lampada per la coltivazione della canapa. E' stato tutto sequestrato e il ragazzo è stato deferito alla Procura minorile per l’illecita attività di detenzione dello stupefacente anche con finalità di spaccio,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.