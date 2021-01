Coronavirus, a Siena altri 40 infermieri si laureano in anticipo per aiutare gli ospedali

14 gennaio 2021 a

a

a

Tra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio si laureano in anticipo altri 40 studenti del corso di studi in scienze infermieristiche dell'Universitè di Siena. Come è stato nel caso di quanti si sono laureati a dicembre, molti di loro sono già stati contattati per possibili occupazioni molto prossime.

“A dicembre – dice il rettore Francesco Frati – abbiamo laureato una trentina di studenti in scienze infermieristiche, adesso se ne laureeranno altri 40. Qualcuno ha da poco effettuato l’ultimo esame di tirocinio e adesso terminerà il percorso di studi. Come era successo anche a dicembre, i tempi sono stati rapidissimi per far arrivare loro il prima possibile alla laurea, in modo tale che possano essere subito a disposizione del sistema sanitario. Da parte nostra questo vuole essere un atto di sostegno al sistema in un momento difficile come l’attuale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.