Siena, furgone in fiamme sull'autostrada A1

I mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco del comando di Siena, appartenenti al distaccamento di Montepulciano, sono stati chiamati questa mattina (9 gennaio 2021), intorno alle 6.40, per un intervento d'urgenza. Un furgone ha infatti preso fuoco sull'autostrada A1 al km 406, in direzione sud. Giunto sul posto, il personale si è subito messo al lavoro e, per poter domare l'incendio e successivamente liberare l'area, la corsia di marcia è stata chiusa momentaneamente e il traffico è stato deviato sulla carreggiata di sorpasso. Si sono registrati danni soltanto al veicolo, che è stato distrutto dalle fiamme, mentre non si segnalano persone coinvolte.

