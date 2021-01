Siena, un tatuaggio speciale per il figlio di Maradona

07 gennaio 2021 a

a

a

Tatuare a Diego Armando Maradona Sinagra il volto del babbo è stata un'immensa emozione”. Valentino Russo, il tatuatore senese della serie A, è ancora emozionato a distanza di qualche settimana da quando ha effettuato il suo lavoro sulla coscia del figlio del Pibe de oro. L'eco di quel tatuaggio ha raggiunto anche livelli nazionali e Studio aperto di Mediaset ha dedicato un servizio all'evento, con tanto di intervista.

“Diego jr mi ha contattato - continua Russo - dopo aver saputo dei miei tatuaggi ad Insigne che rappresentano suo padre, mi seguiva su Instagram e così mi ha cercato per chiedermi se potevo realizzare anche a lui il volto del grande campione. E' stata una sorpresa stupenda lavorare per lui, è una persona molto gentile e alla mano. Realizzare il ritratto di un autentico mito mondiale, con indosso la maglia del Napoli, sulla coscia di suo figlio è stata una bellissima esperienza. Il 2020, in cui ho incontrato e tatuato molti calciatori della serie A come Insigne, Improta, Lapadula e Politano, si è concluso con un simile omaggio a Diego Armando Maradona. Un anno sicuramente da ricordare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.