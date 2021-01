Nico Mannion: "Gioco in Nba e sono di Siena"

06 gennaio 2021 a

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, Nico Mannion, uno dei rookie più attesi della stagione del basket Nba, ha confessato a testa alta: "Quando mi chiedono da dove vengo, rispondo da Siena”.. E' nato nella città del Palio il ragazzo scelto all'ultimo Draft con il numero 48 dai Golden State Warriors. Anzi, è proprio grazie a Siena che è nato, come ricorda spesso suo padre Pace, ex stella prima della Nba e poi del campionato italiano. Alla fine della carriera, approdò alla Virtus, in B, e proprio in quell'arco temporale venne alla luce suo figlio. Un parto difficile, rischioso, ma i medici affrontarono le avversità e il piccolo Nico vide la luce. E, a quanto pare, non se lo è mai scordato. Da una città scritta sui suoi documenti fino alla maglia azzurra e, il 5 gennaio 2021, all'esordio nel massimo contesto mondiale del basket: 8 minuti nel vittorioso match casalingo dei Warriors contro Sacramento. Per lui, due rimbalzi e due assist a referto, ma 0/2 al tiro. Per i primi punti marchiati Nba l'appuntamento è rimandato.

