Siena, Trequanda e Pienza individuate come aree potenzialmente idonee per ospitare i rifiuti radioattivi

La provincia di Siena è stata individuata come "area potenzialmente idonea per ospitare i rifiuti radioattivi".

Sono 2 in Toscana e 4 in Sicilia i siti individuati. È quanto si legge nella tavola generale allegata alla Cnai, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per ospitare i rifiuti radioattivi. Per quanto riguarda la Toscana, i territori interessati sono Siena e Grosseto con i seguenti siti: Pienza, Trequanda (nel Senese) e Campagnatico (nel Grossetano).

In Sicilia, invece, i territori interessati da questo progetto sono: Trapani, Calatafimi e Segesta (nel Trapanese); Castellana Sicula, Petralia Sottana (nel Palermitano); Butera (in provincia di Caltanissetta).

