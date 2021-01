Superenalotto, quei milioni di euro sfiorati a Montepulciano e Latisana

04 gennaio 2021 a

Hanno trascorso sicuramente una splendida domenica lo scommettitore di Montepulciano, in provincia di Siena, e quello di Latisana, in provincia di Udine, che nella giornata di sabato 2 gennaio hanno azzeccato il cinque al Superenalotto e vinto 93mila euro ciascuno. Ma è probabile che abbiano trascorso parecchio tempo a pensare come sarebbe cambiata la loro vita se avessero azzeccato anche il sesto numero e messo in tasca un jackpot superiore ad 85 milioni di euro. Intanto il montepremi continua a crescere. L'estrazione viene anticipata oggi, lunedì 4 gennaio, e il jackpot è arrivato a 87.2 milioni di euro. Sarà la volta buona?

