Siena, nel 2020 sono nati più bambini. Nascite in aumento anche a Grosseto e Arezzo

Più nascite a Siena e nella Asl Toscana Sud Est. I cinque punti nascita della Asl Toscana Sud Est hanno fatto registrare nel 2020 complessivamente il segno più rispetto al 2019: nelle strutture dell’Azienda (San Donato di Arezzo, Misericordia di Grosseto, La Gruccia a Montevarchi, Campostaggia in Valdelsa, Nottola in Valdichiana) i neonati sono stati in totale 4199, rispetto ai 4170 del 2019. Una tenuta, quindi, accompagnata da un saldo positivo leggero ma che rappresenta di per sé una marcata discontinuità nei confronti del dato nazionale, dove si verifica un forte calo delle nascite.

“L’attenzione al percorso nascita – commenta il direttore sanitario dell’Asl Tse Simona Dei – ha sempre contraddistinto la nostra azienda e in un anno particolare come questo è stata ancora più alta e sentita, per consentire ai piccoli e ai loro genitori di vivere in sicurezza e serenità il momento più importante della loro vita. Un grazie di cuore agli operatori sanitari tutti, che con il loro impegno convinto permettono questo sempre, nonostante i limiti dettati dal Covid”.

In totale, appunto, la crescita è stata di 29 nascite, un dato che, afferma Flavio Civitelli direttore del dipartimento materno infantile dell’Asl Tse, “si pone in controtendenza con l’andamento nazionale, grazie agli investimenti della direzione sul personale e sulla strumentazione diagnostica che hanno favorito un quadro di solidità assistenziale, tale da rendere attrattivi i punti nascita della Asl Sud Est non solo per i professionisti, ma anche per le neomamme, sia residenti sia provenienti dai territori extra aziendali di confine".

